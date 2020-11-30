Со вторника в государственных лесах разрешено рубить новогодние елки

По данным RMK, в прошлом году жители Эстонии срубили в гослесах 9727 елей. Самое активное время для поисков рождественского и новогоднего дерева - перед праздниками. В прошлом году это были выходные перед Рождеством, передает Rus.ERR.

Наиболее популярны были ели высотой один-два метра - таких было больше половины.