Со вторника в государственных лесах разрешено рубить новогоднюю елку

Во вторник, 1 декабря, Центр управления государственными лесами (RMK) вновь начинает кампанию, во время которой жителям Эстонии предлагают выбрать и срубить в лесу новогоднюю елку.
По данным RMK, в прошлом году жители Эстонии срубили в гослесах 9727 елей. Самое активное время для поисков рождественского и новогоднего дерева - перед праздниками. В прошлом году это были выходные перед Рождеством, передает Rus.ERR.
Наиболее популярны были ели высотой один-два метра - таких было больше половины.
RMK предлагает возможность приобрести ель и срубить ее в лесу с 2008 года: это можно сделать только там, где у дерева нет возможности вырасти большим, например, по обочинам дорог и канав, под линиями электропередач и в старом лесу.