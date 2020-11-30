США готовят новые санкции против "Северного потока - 2"

Члены Конгресса США пришли к согласию о новых санкциях, направленных на то, чтобы "похоронить" строительство газопровода "Северный поток - 2", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным издания, очередные штрафные меры могут стать победой для двух украинских лоббистов.
Как сообщает WSJ, представитель украинской компании "Нафтогаз" Вадим Гламаздин и сотрудник Совета национальной безопасности Украины Александр Харченко четыре года пытались убедить администрацию Трампа в необходимости санкций. Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза привели к тому, что из-за ограничительных мер строительство "Северного потока - 2" в прошлом году остановилось.До окончания проекта не хватает около 76 км.
Санкции помешают переоборудовать судно "Академик Черский"
Чтобы закончить газопровод, судно-трубоукладчик "Академик Черский" должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра. Как сообщает WSJ, новые санкции будут нацелены на компании, которые будут заниматься переоборудованием, а также на предприятия, которые должны страховать, инспектировать и сертифицировать "Северный поток - 2". "Теперь украинцы чувствуют, что находятся в двух шагах от успеха", - пишет The Wall Street Journal.
Новые санкции "станут последним гвоздем в крышку гроба этого проекта", заявил Вадим Гламаздин. По его словам, после вступления ограничительных мер в силу, не будет "никакого практического способа" достроить газопровод.
Прокладку "Северного потока - 2" обещали возобновить в декабре
28 ноября представитель компании Nord Stream 2 AG заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" возобновятся в начале декабря. В компании отметили, что речь идет об укладке отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода.
На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, 16 километров последнего участка, который осталось проложить, находится в пределах исключительной экономической зоны Германии, а остальные - в водах Дании. Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США.