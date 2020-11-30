США готовят новые санкции против "Северного потока - 2"

Как сообщает WSJ, представитель украинской компании "Нафтогаз" Вадим Гламаздин и сотрудник Совета национальной безопасности Украины Александр Харченко четыре года пытались убедить администрацию Трампа в необходимости санкций. Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза привели к тому, что из-за ограничительных мер строительство "Северного потока - 2" в прошлом году остановилось.До окончания проекта не хватает около 76 км.

Санкции помешают переоборудовать судно "Академик Черский"

Чтобы закончить газопровод, судно-трубоукладчик "Академик Черский" должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра. Как сообщает WSJ, новые санкции будут нацелены на компании, которые будут заниматься переоборудованием, а также на предприятия, которые должны страховать, инспектировать и сертифицировать "Северный поток - 2". "Теперь украинцы чувствуют, что находятся в двух шагах от успеха", - пишет The Wall Street Journal.

Новые санкции "станут последним гвоздем в крышку гроба этого проекта", заявил Вадим Гламаздин. По его словам, после вступления ограничительных мер в силу, не будет "никакого практического способа" достроить газопровод.

Прокладку "Северного потока - 2" обещали возобновить в декабре

28 ноября представитель компании Nord Stream 2 AG заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" возобновятся в начале декабря. В компании отметили, что речь идет об укладке отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода.