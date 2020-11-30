Министерство образования создает новую должность особого представителя

Основными задачами представителя по делам образования будут международное представление и маркетинг историй успеха в эстонском образовании в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и зарубежными представительствами, установление контактов и развитие бренда образовательного маркетинга.

Особый представитель по делам образования начнет работать с нового года со ставкой 0,9 в Министерстве образования и науки и ставкой 0,1 в Министерстве иностранных дел.

Кандидат на эту должность должен иметь глубокие познания в сфере образования, науки и молодежи Эстонии, а также иметь большой опыт в международных отношениях. Будет полезен опыт в сфере маркетинга услуг и брендинга, а также в управлении проектов сотрудничества в госсекторе.

Кандидат должен иметь степень магистра или соответствующую квалификацию, также требуется высокий уровень владения эстонским и английским языками. Работа требует готовности к командировкам за границу. Срок полномочий спецпредставителя - три года.