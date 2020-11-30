10 декабря выяснится, чьей станет Нарва

- Да, я так считаю. Академия – это особое учебное заведение. Мы хотим, чтобы полицейский уверенно ездил во время кризисной ситуации и во время гололеда. Также мы хотим, чтобы спасатель мог вытащить нас и из горящего поезда. Для этого нужны мощные тренировочные комплексы. Об их строительстве в Нарве не говорил никто. Переезд академии означал бы инвестиции в размере 60-70 миллионов евро. Сырой план переезда академии в Нарву, который был представлен в конце 2016 года, ухудшил бы работу учебного заведения и потребовал пять-десять лет на реализацию. Образование полицейских и спасателей не может себе позволить снижение качества.

Учебное здание с солидным бассейном было открыто осенью этого года, оно стоит в центре Нарвы. Теперь важной задачей академии является запуск работы в нем самым лучшим образом.

- Что делать, чтобы молодежь не уезжала из Нарвы?

- Это основной вопрос, его задаются все родители и бабушки-дедушки Нарвы. Нарвитяне и сами не считают город лучшей средой проживания для молодых семей. Жителям Нарвы нужно вернуть надежду на лучшее будущее, дать обзор развития города.

Важно вернуть в повестку дня идею строительства в Нарве ИТ-академии имени Пауля Кереса. Я имею в виду вуз, а не школу программистов, как планирует Йыхви.

Говоря о Нарве и местной молодежи, очень важно сказать о государственной гимназии.

Заключенный между министерством и городом договор позволяет Нарве к 2023 году открыть даже две государственные гимназии, к тому же времени планируется отремонтировать или построить две новые основные школы. Нужно уже заняться строительством этих школ. Я очень обеспокоена графиком.

В Нарве все больше говорят о печальном положении эстонских детских садов. И это так. Если бы сейчас какой-то молодой эстонский инженер захотел приехать на работу в Нарву, и мать детей увидела местный детский сад, в который когда-то ходила ее мама, то они ни за что не приехали бы. Все нарвское образование нуждается в ревизии и плане развития. В гимназиях не произойдет чуда, если в детских садах и основных школах ничего не изменится.

Печалит, что молодые люди уезжают из города уже из основной школы, поскольку местное образование ни им, ни их родителям не подходит. И такие случаи есть.

- Недавно отстраненный от должности мэра Нарвы Алексей Евграфов сказал Postimees, что в приграничном городе будут изменены названия улиц, посвященныекрасным убийцам Дауману и Тийманну. Что с этим будет теперь?

- До сих пор вопрос о переименовании улиц не попал в повестку дня горсобрания. В каком дальнем ящике стола эта тема сейчас запрятана в мэрии или в горсобрании, я не знаю. Конечно, нужно прекратить разгул Даумана и Тийманна, и принять решение в горсобрании. Надеюсь, что это решение будет означать переименование. А еще, СМИ придется поискать себе новую нарвскую тему. Вместо названия улиц ею могло бы стать быстрое развитие города, новые рабочие места и цель стать в 2036 году Культурной столицей Европы.

- Что будет дальше с властью в Нарве?

- Смена власти в Нарве, учитывая, что это приходится делать в ситуации, когда 20 лет в городе управляли без каких-либо переговоров, очень сложное дело. Поверьте мне. Нужно набраться терпения. Терпение – это самое важное качество политика. Я это начала постепенно понимать.

Прежний стиль Нарвы заключался в своеобразном отрицании. Все, что приходит извне, было чуждо городской власти. Перед таллиннцами делают хорошие лица, кивают, соглашаются, а в действительности делают все, чтобы новая идея умерла. Будь то Vaba Lava в Нарве, выделение денег больнице, идея Культурной столицы, строительство эстонского детского сада или новой гимназии. Двойные стандарты никуда не ведут.