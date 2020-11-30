10 декабря выяснится, чьей станет Нарва

К 11 ноября власть в Нарвском городском собрании была уже настолько раскрошена, что оппозиции удалось объявить вотум недоверия мэру Алексею Евграфову, а председатель городского собрания Ирина Янович сама подала в отставку. 17 депутатов из 31 поддерживают назначение на пост городского головы руководителя союза «Наша Нарва» Катри Райк, у которой имеется давнишняя мечта показать Нарве, что возможно и по-другому, пишет Postimees.
- Насколько далека или близка создаваемая коалиция подошла к подписанию нового коалиционного договора?
- Выразившие недоверие 17 человек спокойно, но уверенно движутся заданным курсом. Собрались люди, которые до сих пор частично придерживались разных политических взглядов. Я попросила бы тут не путать разницу мнений с враждой. Мы нашли и находим общий язык, как лучшим образом развивать город в течение следующего года. Сейчас мы находимся в режиме ожидания. Вчерашняя, имеющая 20-летний стаж власть когтями и зубами пытается удержаться за кресло и не ставит в повестку дня выборы нового председателя городского собрания и мэра. Объяснения заместителя председателя горсобрания путанные, Закон об организации местного самоуправления дает возможность тянуть время. В худшем случае это может закончиться роспуском городского собрания. Но мы ждем 10 декабря, когда станет ясно, состоится ли вообще следующее плановое собрание, и внесен ли вопрос в повестку дня. Во время ковида и составления бюджета происходящее кажется абсурдным. Коалиционный договор был заключен 27 ноября. Это показывает серьезность наших намерений и четкий план.
- Что вы считаете самым главным в этом договоре?
- Жители города ждут решения конкретных проблем, например, господряд по школьному питанию, судьба «Нарвской газеты». Городским вопросом номер один являются рабочие места. Ясно, что создание рабочих мест не является прямой задачей города, но ею является создание дружелюбной среды для предпринимателей, репутация города, привлечение инвесторов. Вторым пробным камнем для жителей Нарвы является качество местной медицинской помощи, более тесное сетевое объединение Нарвской больницы с другими медицинскими учреждениями. Для меня важным является открытое и прозрачное управление: не на словах, а на деле. В городе не доделаны шесть крупных проектов, которые нужно вовремя и качественно довести до конца. В числе прочего реконструкция Ратуши и Ратушной площади. И подготовка для нового периода финансирования со стороны Европейского союза.
- После выражения недоверия мэру города Евграфову местные жители начали собрать подписи в его поддержку, чтобы выставить его кандидатов на пост городского головы. Почему?
- Конечно, это хорошо, когда кандидатов на пост мэра несколько и в их числе находится Алексей Евграфов. Его участие отвечает ожиданиям большого количества людей. Сбор подписей, гражданская инициатива всячески приветствуются. Надеюсь, что жители Нарвы и дальше будут демонстрировать активность, например, на следующих выборах. Нарва же традиционно является самым пассивным на выборах городом в Эстонии.
Но то, что сейчас подписи в поддержку Алексея Евграфова собирают в отделах кадров городских учреждений, на предприятиях, в городских общежитиях, снижает в моих глазах ценность этого дела. То, что эта акция не является мнением большого количества нарвитян, показывает и то, что вместе с журналистами и сторонниками других кандидатов на митинг собрались около 25 человек.
- Многим может показаться странным, что бывший министр и нынешний депутат парламента мечтает стать мэром какого-то удаленного от столицы города. Можете объяснить свои амбиции?
- Нарва не является каким-то отдаленным городком. С Нарвы начинается Эстония и Европа. Солнце встает в Нарве на десять минут раньше, чем в Таллинне. Мэр Нарвы – это очень достойная должность. И, прежде всего, очень интересный пробный камень.
Нужно ли и что изменить в Нарве и ее политической культуре? Я хочу получить ответ на этот вопрос. Когда-то я неосторожно сказала, что мечтаю иметь здание Нарвского колледжа на Ратушной площади, позже мне пришлось пережить реализацию этой мечты. Теперь я также осмелилась помечтать, посмотрим, получится ли и в этот раз.
- Как вы считаете, почему большинство ведущих партий даже не пытаются прийти к власти в Нарве?
- Политическая жизнь в последний раз была в Нарве в 2003-2005 годах. Тогда кроме Центристской партии в городе активно работали Партия реформ и Res Publica. Было время надежд. Второй и последний момент надежд выпал на 2013 год, когда соцдемы под руководством Евгения Осиновского были очень близки к победе. Путь к сердцам нарвитян долог и извилист. Там много неасфальтированных мест и выбоин. Просто размахивая партийными флагами по нему не пройти. А ведь многие городские улицы и дворы такие же.
Осмелюсь предположить, что все партии, кроме центристской, считают Нарву сложной, даже безнадежной. Сразу возникает языковой вопрос. В эстонской политике есть поколение, которое совершенно не знает русского языка, они не умеют шутить. А в Нарве на одном эстонском далеко не уедешь.
Несколько десятилетий у власти в городе были «свои», которые использовали флаг Центристской партии. Премьер-министр Юри Ратас это понял и с августа 2018 года в городе больше не пользуются франшизой партии. Теперь Центристской партии нужно заново себя выстраивать.
- Чтобы будет с муниципальной «Нарвской городской газетой», которая до сих пор являлась рупором и средством пропаганды власти?
- В этом виде и в таком тоне газета работать не будет, это ясно. Издавать местную информационную газету много и в уравновешенном виде. На прошлой неделе в «Нарвской городской газете» написали, что Катри Райк ненавидит жителей Нарвы и 9 мая. Но Катри Райк, насколько мне известно, не является мазохисткой. Это лишь один, но весьма яркий пример политической грязи, которую распространяет издание. Я – далеко не единственный объект нападений. Обращались в Совет по прессе, но стыдно за жителей своего города, которые позволяют себе писать такую ерунду.
- Когда вы были руководителем Академии внутренних дел, вы пришли к выводу, что учебное заведение не может переехать в Нарву. Вы по-прежнему считаете, что не переезд учебного заведения в приграничный город было правильным решением?
- Да, я так считаю. Академия – это особое учебное заведение. Мы хотим, чтобы полицейский уверенно ездил во время кризисной ситуации и во время гололеда. Также мы хотим, чтобы спасатель мог вытащить нас и из горящего поезда. Для этого нужны мощные тренировочные комплексы. Об их строительстве в Нарве не говорил никто. Переезд академии означал бы инвестиции в размере 60-70 миллионов евро. Сырой план переезда академии в Нарву, который был представлен в конце 2016 года, ухудшил бы работу учебного заведения и потребовал пять-десять лет на реализацию. Образование полицейских и спасателей не может себе позволить снижение качества.
Учебное здание с солидным бассейном было открыто осенью этого года, оно стоит в центре Нарвы. Теперь важной задачей академии является запуск работы в нем самым лучшим образом.
- Что делать, чтобы молодежь не уезжала из Нарвы?
- Это основной вопрос, его задаются все родители и бабушки-дедушки Нарвы. Нарвитяне и сами не считают город лучшей средой проживания для молодых семей. Жителям Нарвы нужно вернуть надежду на лучшее будущее, дать обзор развития города.
Важно вернуть в повестку дня идею строительства в Нарве ИТ-академии имени Пауля Кереса. Я имею в виду вуз, а не школу программистов, как планирует Йыхви.
Говоря о Нарве и местной молодежи, очень важно сказать о государственной гимназии.
Заключенный между министерством и городом договор позволяет Нарве к 2023 году открыть даже две государственные гимназии, к тому же времени планируется отремонтировать или построить две новые основные школы. Нужно уже заняться строительством этих школ. Я очень обеспокоена графиком.
В Нарве все больше говорят о печальном положении эстонских детских садов. И это так. Если бы сейчас какой-то молодой эстонский инженер захотел приехать на работу в Нарву, и мать детей увидела местный детский сад, в который когда-то ходила ее мама, то они ни за что не приехали бы. Все нарвское образование нуждается в ревизии и плане развития. В гимназиях не произойдет чуда, если в детских садах и основных школах ничего не изменится.
Печалит, что молодые люди уезжают из города уже из основной школы, поскольку местное образование ни им, ни их родителям не подходит. И такие случаи есть.
- Недавно отстраненный от должности мэра Нарвы Алексей Евграфов сказал Postimees, что в приграничном городе будут изменены названия улиц, посвященныекрасным убийцам Дауману и Тийманну. Что с этим будет теперь?
- До сих пор вопрос о переименовании улиц не попал в повестку дня горсобрания. В каком дальнем ящике стола эта тема сейчас запрятана в мэрии или в горсобрании, я не знаю. Конечно, нужно прекратить разгул Даумана и Тийманна, и принять решение в горсобрании. Надеюсь, что это решение будет означать переименование. А еще, СМИ придется поискать себе новую нарвскую тему. Вместо названия улиц ею могло бы стать быстрое развитие города, новые рабочие места и цель стать в 2036 году Культурной столицей Европы.
- Что будет дальше с властью в Нарве?
- Смена власти в Нарве, учитывая, что это приходится делать в ситуации, когда 20 лет в городе управляли без каких-либо переговоров, очень сложное дело. Поверьте мне. Нужно набраться терпения. Терпение – это самое важное качество политика. Я это начала постепенно понимать.
Прежний стиль Нарвы заключался в своеобразном отрицании. Все, что приходит извне, было чуждо городской власти. Перед таллиннцами делают хорошие лица, кивают, соглашаются, а в действительности делают все, чтобы новая идея умерла. Будь то Vaba Lava в Нарве, выделение денег больнице, идея Культурной столицы, строительство эстонского детского сада или новой гимназии. Двойные стандарты никуда не ведут.