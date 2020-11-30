Банк Эстонии: вызванный пандемией кризис заставил потребителей вести себя осторожнее

По данным Департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии уменьшился в III квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,9% и составил в текущих ценах 7 миллиардов евро.

«Такой ход событий лучше, чем предполагали основные сценарии экономических прогнозов, он, скорее, созвучен позитивному сценарию. Показатели спада ВВП Эстонии, если судить по обнародованным до сего времени данным, в третьем квартале оказались в числе самых незначительных в ЕС, хотя и не отличаются особенно от аналогичных показателей стран Северной Европы», - отметил Каспар Оя в переданном пресс-релизе.

По его словам, основное влияние на экономику по-прежнему оказывают как меры по сдерживанию пандемии, так и неуверенность, царящая во многих секторах экономики.

«Ослабление введенных весной этого года ограничений помогло экономике Эстонии в третьем квартале быстро перезагрузиться. Быстрое улучшение экономической ситуации свидетельствует о том, что у вызванного пандемией кризиса не должно быть долговременного влияния на экономику. Поддержало экономику и то, что осенью в стране не стали спешить с введением новых ограничений», - отметил экономист центробанка.

Вместе с тем, отметил Оя, вызванный вирусом кризис все же тормозит экономику не столько ограничениями, сколько возросшей неуверенностью.

«Люди не только отменяют намеченные ранее зарубежные поездки на курорты, но и начинают откладывать запланированные покупки. Например, произошел спад в закупках одежды и обуви, а также новых автомобилей», - отметил Оя.

«Для сокращения ущерба для экономики не достаточно только избегать введения новых ограничений; должен также снизиться уровень заболеваемости вирусом, чтобы люди смелее могли участвовать в экономической жизни», - пояснил он.

Вместе с тем, по сравнению со вторым кварталом положение в большинстве отраслей экономики Эстонии все же улучшилось, считает Оя.

«До сего времени Эстония смогла замедлить распространение вируса, не вводя жесткие ограничения и тем самым избегая серьезного ущерба для экономики. Примеры ряда стран Центральной Европы этой осенью свидетельствуют о том, что иной раз удача может неожиданно повернуться лицом», - добавил он.

«Весной ограничения ввели в марте и в апреле, когда экономическая активность была ниже средней по сезону, в то же время, декабрь для многих отраслей очень важный месяц. По этой причине ограничения на деятельность в декабре могут повлиять острее, чем весной», - предупредил он.