Госконтроль: многие дети в Эстонии не получают опорных услуг

В ходе аудита рассматривался случай ребенка, нуждающегося в поддержке, которому к настоящему времени исполнилось 10 лет. Этому ребенку была назначена инвалидность (недостаток здоровья) в 2014 году, и к 2020 году ребенок прошел в общей сложности не менее 10 различных оцениваний в системе образования, социальной системе и системе здравоохранения, чтобы получить опорные услуги.

Некоторые из этих оцениваний дублировались. «Если бы оценивание проводились совместно, а услуги предоставлялись бы скоординированно, специалисты бы высвободились, и можно было бы оказать опорные услуги большему количеству детей. Кроме того, важно, чтобы родителя не гоняли между разными учреждениями, и чтобы услуги предоставлялись в основном месте пребывания ребенка – обычно в детском саду или школе», – добавил Янар Хольм.

В ходе аудита Госконтроль обнаружил, что существует целый ряд препятствий для сбора информации о потребностях ребенка и реализованных мерах поддержки, а также для ее своевременного движения между учебными заведениями и родителями. Это тормозит своевременное оказание поддержки ребенку. Поэтому, когда ребенок меняет учебное заведение, часто бывает необходимо начинать выяснение его потребности в поддержке заново или без предварительной информации. Это увеличивает время до начала предоставления поддержки. Препятствиями для распространения информации в детских садах являются недостаточное документирование развития ребенка, отсутствие цифровой информационной системы мониторинга развития ребенка и неполное внедрение Эстонской образовательной информационной системы (EHIS). В случае детского сада в EHIS можно вводить значительно меньше информации, чем в школе. Различия в функциональности EHIS обусловлены тем, что система осталась неразвитой, так как для этого необходимо соответствующее правовое основание. Подготовка же проекта Закона о начальном образовании задерживается.

По оценке детских садов и школ, негативное отношение родителей как нуждающихся, так и не нуждающихся в поддержке детей, является одной из основных причин, препятствующих предоставлению информации о ребенке, нуждающемся в поддержке. Интервью с представителями образовательных учреждений и Министерства образования и науки, как в рамках предыдущих исследований, так и в ходе аудита, подтвердили, что в обществе в целом, в детских садах и школах все еще есть люди, которые не всегда благожелательно относятся к детям, нуждающимся в поддержке. По словам интервьюируемых, негативное отношение может привести к навешиванию на ребенка ярлыков, а учебное заведение или родитель оказываются под давлением (прежде всего, со стороны других родителей) с целью отделить ребенка, нуждающегося в поддержке, от других, или направить его в другое учебное заведение. Поэтому родители детей, нуждающихся в поддержке, в определенных случаях предпочитают не делиться информацией о потребности ребенка в поддержке с образовательным учреждением.