Канцлер юстиции: согласно Конституции, решение народа является для госорганов обязательным

Член фракции «Отечества» Сийм Кийслер обратился к запросом к канцлеру юстиции. Он поинтересовался, придется ли менять закон после получения ответа на заданный в рамках референдума вопрос «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?».

Канцелярия канцлера юстиции приступила к анализу законопроекта. Окончательная оценка решению и необходимости его обжалования в Госсуде будет сформирована после принятия решения в Рийгикогу.

Канцлер юстиции напомнила, что вопрос, вынесенный на референдум, является конституционным, если он понятен, не вводит в заблуждение и не направляет, а оба варианта ответа - «да или «нет» - дают конституционный результат, а также, среди прочего, позволяют в дальнейшем выполнять международные обязательства.

По словам Мадизе, последствия как положительного, так и отрицательного ответа должны быть точно определены до проведения референдума. Это рекомендуется сделать и в пояснительной записке к законопроекту.

«В настоящее время в пояснительной записке отсутствует всесторонний анализ результатов референдума, что может привести к обвинениям в том, что утвердительный ответ может иметь неконституционные последствия», - отметила Мэдизе в своем ответе.

Референдумы на тему брака – скорее, исключение

«Референдумы, проводившиеся для подтверждения сложившейся ситуации, в европейских странах скорее были редкостью, но они имели место. Как правило, референдум проводится, чтобы народ мог принять решение по каким-то принципиальным изменениям, - ответила Мадизе. – Если люди захотят, чтобы нынешняя ситуация сохранилась, то все останется по-прежнему».

Мадисе подчеркнула, что, согласно Конституции, решение народа является обязательным для госорганов.

«Если на референдуме большинство ответит на направленный на сохранение нынешней ситуации вопрос "нет", это будет означать, исходя из нынешней формулировки вопроса, что брак не обязательно должен оставаться союзом мужчины и женщины. Этот ответ не обязывает отменять вышеупомянутые положения Закона о семье и не требует от должностных лиц, судей и других государственных органов разрешать однополые браки. Отрицательный ответ открывает возможность инициировать расширение определения брака в Законе о семье», - пояснила Мадизе.