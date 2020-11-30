Пн, 30.11.2020
Читайте, сколько хотите, но принуждения к ношению масок тут не вычитывается. Аллар Йыкс
Аллар Йыкс
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  • Еще одна жертва скользкой дороги: BMW застрял на дорожном ограждении

Видео ⟩ Еще одна жертва скользкой дороги: BMW застрял на дорожном ограждении

Сегодня, 30 ноября, около восьми часов утра ехавший из Ярва-Яани читатель Järva Teataja заметил на улице Пикк вылетевший на тротуар и застрявший на дорожном ограждении BMW.

Выпавший снег значительно увеличил количество утренних ДТП. Одно из них произошло в Ярва-Яани, когда водитель серебристого BMW 316i не справился с управлением, а результате чего машина на скользкой дороге вылетела на тротуар и передними колесами застряла на металлическом дорожном ограждении.

Судя по видимым на свежем снегу следам, автор видео решил, что машина ехала по улице Пикк в сторону центра Ярва-Яани.

Поскольку о происшествии не было сообщено в полицию, можно предположить, что в аварии никто не пострадал.

Это радует, поскольку в утренние часы по тротуару улицы Пикк в школу идет много детей.

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