Видео ⟩ Еще одна жертва скользкой дороги: BMW застрял на дорожном ограждении

Выпавший снег значительно увеличил количество утренних ДТП. Одно из них произошло в Ярва-Яани, когда водитель серебристого BMW 316i не справился с управлением, а результате чего машина на скользкой дороге вылетела на тротуар и передними колесами застряла на металлическом дорожном ограждении.

Судя по видимым на свежем снегу следам, автор видео решил, что машина ехала по улице Пикк в сторону центра Ярва-Яани.

Поскольку о происшествии не было сообщено в полицию, можно предположить, что в аварии никто не пострадал.