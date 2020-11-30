Трийн Терамяэ: эстонские дети – не орудие интеграционной политики

Гуру интеграции гордо говорят о «европейских ценностях». В Европе было бы неслыханно, если спустя менее ста лет с преступлений Гитлера, кто-то попытался интегрировать евреев и немцев в одну культурную идентичность, в какой-то искусственно сконструированную смешанную нацию, где и те и другие теряют свою культурную идентичность. В Эстонии же именно такая кафкианская идеология является правящей, причем даже к сомнению в разумности такой идеологии не относятся особенно терпимо.

Необходимо ограничить интеграцию

В 1934 году Эстония была одной из самых гомогенных стран в Европе (92% жителей составляли эстонцы) в нынешних границах страны (Департамент статистики, «Численность населения 1881-2000», с.8). Сейчас, после десятилетий промывки мозгов Советским Союзом, когда все связанное с этническим происхождением клеймилось как постыдное, в свободном эстонском национальном государстве больше не различают по национальности. И все же, по статистике 2019 года, носителем эстонского языка как родного отметили себя 890 000 человек, а русского (вместе с другими восточнославянскими языками, такими как украинский) – 400 000. Доля русскоязычных, по данным МВД за 2020 год, быстро растет – только за последние три года в Эстонии было привезено русскоязычных жителей столько, сколько хватило бы на город вроде Раквере.

Я прочитала бесчисленные научные исследования об интеграции, ходила на конференции и обменивалась мыслями с экспертами, чиновниками и политиками. Никто не сумел мне ответить, где в мире удалось интегрировать такое количество представителей большой нации в одну крошечную нацию. Многие упоминают канадскую модель. В Канаде интегрируются представители крупных европейских колонизаторских наций, англичане и французы, зато коренные народы живут в резервации, в последнем месте, где еще могут существовать язык и культура коренных народов. В месте, где колонистам нечего делать (sic!). Упомяну лишь, что представителей коренных народов Канады, у которых есть право сохранять свою культуру в резервациях, насчитывается 1,6 млн, т.е. наполовину больше, чем эстонцев.

По мнению ученых, возможно интегрировать 5% населения, при оптимистическом подходе – 10%. Большой народ с долей в 30% интегрировать невозможно без того, чтобы наша культурная идентичность небольшого финно-угорского народа не стала бы более похожей на русскую. Веками на эстонских территориях жило менее 5% русских. Балтийских немцев, которые оказали столь большое влияние на нашу культурную идентичность, на наших территориях жило всего 5% от населения. Причем тогда никто не занимался искусственной принудительной сегрегацией. Школы существовали по отдельности.

В нашей стране никогда не жило столько представителей одной большой нации, которой было бы свыше 30% населения. Если так будет продолжаться, русская культурная идентичность прекрасно сохранится на бескрайних просторах к востоку от Эстонии, а эстонская сохранится лишь в душах умерших борцов за свободу и разочаровавшихся зарубежных эстонцев.

Мы не большая колониальная страна