Пеэтер Хельме не согласен с приговором

Признанный сегодня решением Харьюского уездного суда виновным в попытке совращения несовершеннолетнего ребенка писатель Пеэтер Хельме заявил, что он не согласен с приговором и что его формулировка ему непонятна.
«Конечно, я обжалую решение суда, поскольку там очень много вопросов», - сказал Хельме BNS.
«Как я понимаю, я вел чат все-таки со взрослым человеком на сайте, который посещают взрослые и — как выясняется и из материалов, имеющихся в распоряжении суда — я все же вел диалог со взрослым. Никакого несовершеннолетнего ребенка, таким образом, никогда и не было, поэтому объявленное сегодня решение остается для меня совершенно непонятным. Ну и каждый разумный человек должен понять, что в этих беседах до совращения было очень далеко», - пояснил он.
В понедельник Харьюский уездный суд признал писателя и бывшего главного редактора издания Postimees Пеэтера Хельме виновным в попытке сексуального совращения несовершеннолетнего и приговорил его к лишению свободы на один год и четыре месяца (условно) с двухлетним испытательным сроком.
Согласно решению суда, в течение испытательного срока Хельме должен будет соблюдать контрольные требования, в том числе принимать участие в социальной программе, призванной предотвратить совершение аналогичных преступлений в будущем. Кроме того, ему придется оплатить процессуальные расходы в размере 1327 евро.
Прокуратура обвинила Пеэтера Хельме в том, что в октябре 2019 года он через интернет пытался совратить 12-летнюю девочку, отправляя ей в соцсетях личные сообщения сексуального характера. Однако фактически вместо ребенка с Хельме общался сотрудник полиции.
Суд счел доказанным факт такой переписки и что Хельме считал своего собеседника12-летним ребенком. По оценке суда, поскольку в переписке были предприняты попытки сексуального совращения, речь шла о попытке совершить проступок против нравственности.
Сам обвиняемый виновным себя не признал, утверждая на процессе, что он был убежден, что общается в интернете со взрослым в рамках виртуальной игры. По его словам, беседа являлась не попыткой совращения, а обычной беседой на сексуальные темы.
Суд отклонил этот аргумент, отметив, что общение происходило на публичном портале, к которому имеют доступ пользователи любого возраста, а не в специализированной компьютерной игре или портале для взрослых.
Решение уездного суда в силу не вступило и может быть обжаловано в окружном суде. Хельме заявил, что воспользуется этой возможностью.
Пеэтер Хельме занимал должность главного редактора издания Postimees с 3 апреля по 1 ноября 2019 года.