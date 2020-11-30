Пеэтер Хельме не согласен с приговором

«Конечно, я обжалую решение суда, поскольку там очень много вопросов», - сказал Хельме BNS.

«Как я понимаю, я вел чат все-таки со взрослым человеком на сайте, который посещают взрослые и — как выясняется и из материалов, имеющихся в распоряжении суда — я все же вел диалог со взрослым. Никакого несовершеннолетнего ребенка, таким образом, никогда и не было, поэтому объявленное сегодня решение остается для меня совершенно непонятным. Ну и каждый разумный человек должен понять, что в этих беседах до совращения было очень далеко», - пояснил он.

В понедельник Харьюский уездный суд признал писателя и бывшего главного редактора издания Postimees Пеэтера Хельме виновным в попытке сексуального совращения несовершеннолетнего и приговорил его к лишению свободы на один год и четыре месяца (условно) с двухлетним испытательным сроком.

Согласно решению суда, в течение испытательного срока Хельме должен будет соблюдать контрольные требования, в том числе принимать участие в социальной программе, призванной предотвратить совершение аналогичных преступлений в будущем. Кроме того, ему придется оплатить процессуальные расходы в размере 1327 евро.

Прокуратура обвинила Пеэтера Хельме в том, что в октябре 2019 года он через интернет пытался совратить 12-летнюю девочку, отправляя ей в соцсетях личные сообщения сексуального характера. Однако фактически вместо ребенка с Хельме общался сотрудник полиции.

Суд счел доказанным факт такой переписки и что Хельме считал своего собеседника12-летним ребенком. По оценке суда, поскольку в переписке были предприняты попытки сексуального совращения, речь шла о попытке совершить проступок против нравственности.

Сам обвиняемый виновным себя не признал, утверждая на процессе, что он был убежден, что общается в интернете со взрослым в рамках виртуальной игры. По его словам, беседа являлась не попыткой совращения, а обычной беседой на сексуальные темы.

Суд отклонил этот аргумент, отметив, что общение происходило на публичном портале, к которому имеют доступ пользователи любого возраста, а не в специализированной компьютерной игре или портале для взрослых.

Решение уездного суда в силу не вступило и может быть обжаловано в окружном суде. Хельме заявил, что воспользуется этой возможностью.