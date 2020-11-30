Пн, 30.11.2020
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Аллар Йыкс

XXIV Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» объявил победителей

27 ноября на церемонии награждения, прошедшей в Русском театре Эстонии, XXIV Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» вручил премии лауреатам в четырех конкурсных программах, а также победителям в конкурсных программах фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film и фестиваля короткометражных и анимационных фильмов PÖFF Shorts.

Жюри главной конкурсной программы во главе с Марком Адамсом присудило Гран-при PÖFF драме Ивайло Христова «Страх». События этой драмы разворачиваются на болгарской границе, которая новым маршрутом для мигрантов из Африки, прибывающих через Турцию в надежде достичь Германии.

Приз за лучшую режиссуру отправляется турецкой женщине-режиссеру Нисан Даг за работу над фильмом «Еще один вдох». Это яркий портрет молодого и перспективного рэпера, борющегося с наркозависимостью. Жюри отметило сильное визионерство, страсть и индивидуальность в работе режиссера.

Приз за лучшую женскую роль получила актриса из Швейцарии Мари Лойенбергер за игру в фильме «Птицы в клетке», где она исполнила роль молодого адвоката, выступающего против устаревшей тюремной системы в Швейцарии 1980-х.

Ульрих Томсен был отмечен премией за лучшую мужскую роль в военной драме датско-эстоно-бельгийского производства «Эрна на войне», в которой он перевоплотился в офицера, служащего в германской армии во время Второй мировой войны.

Испанский фильм «Армуган» увезет домой целых две премии – за лучшую музыку и приз экуменического жюри. Это философское повествование о мужчине-инвалиде с редкой профессией – он проводит эвтаназии в сельской местности.

Режиссер и сценарист Леонардо Антонио был удостоен премии за лучший сценарий для фильма «Слово против слова», повествующего о борьбе женщины с португальской системой правосудия за справедливость после того, как ее изнасиловал муж.

Ной Бах выиграл премию за лучшую операторскую работу в фильме «Территория мужчин», в котором распутывается произошедший в сельской местности секс-скандал.

Конкурсная программа дебютов

Жюри конкурсной программы дебютов во главе с Ульрихом Томсеном трудилось дистанционно и определило лауреатов трех премий. Приз за лучший фильм в этой категории получила китайская драма Вана Яо «Большое счастье». 

Также присудили еще два специальных приза жюри. Первым лауреатом такой премии стал польский режиссер Ян Холубек за «25 лет невиновности», в которой представлена история, некогда активно освещаемая СМИ, о несправедливо приговоренном к тюремному заключению мужчине.

Вторая специальная премия была вручена Норе Мартиросян, Эммануэлю Пагано, Оливеру Торресу и Гийому Андре – сценаристам франко-армяно-бельгийской картины «Когда ветер стихнет». Творческий коллектив создал историю о планируемом открытии международного аэропорта в Нагорном Карабахе, куда для экспертизы его готовности к запуску отправляется французский специалист.

Конкурсная программа фильмов из стран Балтии и «Бунтари не без причины»

После недавнего выдвижения от Эстонии на «Оскар» команда создателей нордического вестерна «Последние» получила еще один повод для радости, поскольку эта картина Вейко Уйбопуу была признана лучшей в программе фильмов из стран Балтии. Сюжет разворачивается в небольшой шахтерской коммуне в Северной Финляндии.

Жюри конкурса «Бунтари не без причины» поделили приз между двумя оригинальными фильмами. Первый из них, «Ужин в Америке», снял американский режиссер Адам Картер Ремайер. Жюри отметили, что это дикая поездка по маленькому американскому городку, наблюдение за парочкой смутьянов, чьи глупые неудачи покоряют сердца и уши публики.

Вторая кинолента «Вероника», созданная чилийским автором Леонардо Меделем, представляет вниманию зрителей темную сторону звездной болезни, возникающей у его героев, ведущих каналы в социальных сетях.

В программе короткометражных фильмов «Бунтари не без причины» победила работа Джереми Ван Дер Хёгена «Истории, которые не дают спать по ночам».

Премии FIPRESCI и NETPAC

Международная федерация кинокритиков (FIPRESCI) посмотрела фильмы из программы дебютов и выбрала черно-белую картину Дмитрия Рудакова «Сентенция», снятую на 16-мм кинопленку. Жюри отметило, что дебют Дмитрия Рудакова – это красивая и медитативная драматизация конца жизни русского поэта Варлама Шаламова, пережившего ГУЛАГ.

Жюри Сети продвижения азиатского кино (NETPAC) выбирало из азиатских фильмов в главной конкурсной программе и дебютах и отдало предпочтение казахско-французскому фильму Адильхана Ержанова «Улболсын». События происходят в сельской местности Казахстана, где городская девушка сталкивается с патриархальными традициями местного общества.

НАГРАДЫ XXIV ТАЛЛИННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ «ТЕМНЫЕ НОЧИ»
 

ГЛАВНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Жюри: Марк Адамс (Великобритания), Мостофа Сарвар Фаруки (Бангладеш), Изабела Кишка-Хофлик (Польша), Эстер Кунту (Эстония), Данте Спинотти (Италия-США)

Гран-при за лучший фильм

Приз в размере 10 000 евро, который делится пополам между режиссером и продюсером.

«Страх» (Болгария-Франция)

Страх / Fear

Режиссер: Ивайло Христов

Комментарий жюри: «Поистине красивый фильм, сочетающий в себе сухой юмор и современную драматургию. Впечатляющий сценарий и отличная актерская игра; фильм, которому необычным образом удается быть одновременно чутким и в то же время провокационным, с элементами абсурдного юмора. Этот фильм особенно актуален во времена, когда повсеместно накалены проблемы миграции».

Лучший режиссер

Приз в размере 5000 евро

Нисан Даг

«Еще один вдох» (Турция-США)

Bir nefes daha / When I'm Done Dying

Комментарий жюри: «Этот увлекательный, страстный и потрясающий новый фильм излучает видение, преданность и индивидуальность режиссера. Одной из сильных сторон фильма, безусловно, является привлечение актеров-любителей, и он умело сочетает драму с музыкой и даже анимацией, погружая в самые темные тайны социальной среды».

Лучшая операторская работа

Премия в размере 1000 евро

Ной Бах

«Территория мужчин» (Франция)

La terre des hommes / Beasts

Режиссер: Ноэль Марандин

Комментарий жюри: «Этот оригинальный фильм рассматривает с интересной стороны сексуальную политику на фоне фермеров из рабочего класса. Сильная история приобретает глубокое измерение при наблюдении за главной женской ролью; удивительно красивая операторская работа, честная и лишенная сенсаций, помогает растворить историю в традиционно мужской деревенской среде.

Лучший сценарий

Леонардо Антонио

«Слово против слова» (Португалия)

Submissão / Submission

Режиссер: Леонардо Антонио

Комментарий жюри: «Этот талантливый сценарий был разработан и структурирован с максимальной тщательностью и без злоупотребления проблемной сюжетной линией. Сценарий дополняют гармоничная игра и интеллектуальные диалоги, что производит впечатление и увлекает за собой. Хотя история фокусируется на обвинении в изнасиловании дома, при рассмотрении этой сложной, а иногда и адски болезненной темы также учитываются многие другие точки зрения».

Лучшая мужская роль

Ульрих Томсен

«Эрна на войне» (Дания-Эстония-Бельгия)

Erna I Krig / Erna at War

Режиссер: Хенрик Рубен Генц

Комментарий жюри: «Мы хотим отдать дань уважения актерской работе, в случае которой осознается, насколько сложно представить сбалансированную, но чрезвычайно драматичную второстепенную роль наряду с чрезвычайно сильной женской главной ролью. Удивительно отточенное и талантливое исполнение, которое придает огромную ценность мощному и запоминающемуся фильму».

Лучшая женская роль

Мари Лойенбергер

«Птицы в клетке» (Швейцария-Германия)

Bis Wir Tot Sind Oder Frei / Caged Birds

Режиссер: Оливер Рихс

Комментарий жюри: «Прежде, чем вручить премию, жюри хочет отметить многие превосходные и гениальные женские роли в конкурсной программе этого года. Если бы было возможно, то мы хотели бы вручить приз семи или восьми лучшим актрисам. Но позволим сиять в центре внимания одной поистине очаровательной актрисе, чья естественная и скромная игра заряжена эмоциональной энергией и впечатляющей интеллигентностью».

Лучшая музыка

Хуанхо Хавьерре

«Армуган» (Испания)

Режиссер: Джо Соль

Комментарий жюри: «Этот красивый черно-белый фильм очень выигрывает благодаря своему гипнотическому музыкальному фону, который идеально передает настроение и тональность фильма, позволяя сочетать поэтические и острые моменты чарующего произведения искусства».

***
 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДЕБЮТНЫХ ФИЛЬМОВ

Жюри: Эльфар Адальстейнс (Исландия), Юрис Курсиетис (Латвия), Диана Микита (Эстония), Рене ван Панневис (Нидерланды-Великобритания), Ульрих Томсен (Дания)

Лучший фильм

Приз в размере 5000 евро, который делится между режиссером и продюсером.

«Большое счастье» (Китай)

Ji Le Dian / Great Happiness

Режиссер: Ван Яо (Китай)

Комментарий жюри: «За сильный социальный экскурс в сегодняшний Китай, где три пары застряли между старыми традициями и новыми обычаями. История повествуется оригинальным и свежим кинематографическим языком, где режиссеру удается сохранять элегантный баланс драмы и юмора. Эта простая и в то же время сложная повседневная история одновременно актуальная, честная и душераздирающая».

Специальный приз жюри

«25 лет невиновности» (Польша)

25 lat niewinnosci. Sprawa Tomka Komendy / 25 Years of Innocence

Режиссер: Ян Холубек

Комментарий жюри: «За фантастический режиссерский дебют об ужасах, связанных с несправедливостью. Превосходная роль Петра Трояна».

Специальный приз жюри

«Когда ветер стихнет» (Франция-Армения-Бельгия)

Si le vent tombe / Should the Wind Drop

Режиссер: Нора Мартиросян

Комментарий жюри: «За удивительный сценарий, рассказывающий печальную, но, к сожалению, актуальную историю о том, насколько хрупок сегодня мир на планете. Мы с нетерпением ждем следующей работы авторов этой работы или других режиссеров, соревнующихся в той же категории».

***

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФИЛЬМОВ ИЗ СТРАН БАЛТИИ

Жюри: Марджори Бендек (Германия), Тине Клинт (Дания), Пол Тилтгес (Люксембург)

Лучший фильм

«Последние» (Эстония-Финляндия-Нидерланды)

Viimased / The Last Ones

Режиссер: Вейко Ыунпуу

Комментарий жюри: «Мы были полностью единогласны в отношении этой награды. Фильм выделялся во всех отношениях, работа актерского ансамбля была целостной. Это по-настоящему командное творчество и впечатляющий во всех смыслах фильм, который удалось вывести на совершенно новый уровень с точки зрения технологий, повествования и использования художественных элементов. Крайне хорошо продуманная музыкальная подборка искусно сведена воедино. Конфликты внутри персонажей и между ними, на наш взгляд, универсальны. Красота тундры запечатлена благодаря мастерской операторской работе. Борьба людей в этой бесконечной и пустой области между традициями и прогрессом поднимает вопрос о принадлежности к чему-то и представляет собой общее одиночество всех героев, живущих там. Современный северный вестерн».

***

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «БУНТАРИ НЕ БЕЗ ПРИЧИНЫ»

Жюри: Паоло Бертолин (Италия), Алина Сербан (Германия), Мэтью Джеймс Уилкинсон (Великобритания)

Лучший фильм ex aequo, разделенный приз:

«Ужин в Америке» (США)

Dinner in America

Режиссер: Адам Картер Ремайер

Комментарий жюри: «Дикая поездка по маленькому американскому городку, наблюдение за парочкой смутьянов, чьи глупые неудачи покоряют сердца и уши публики».

«Вероника» (Чили)

La Verónica

Режиссер: Леонардо Медель

Комментарий жюри: «Заставляющий задуматься портрет сложного и темного героя, который находит подходящий и бесстрашный способ покорить аудиторию вихрем славы в социальных сетях».

Лучший короткометражный фильм

Истории, которые не дают спать по ночам (Бельгия)

Nuits sans sommeil / Stories Keep Me Awake at Night

Режиссер: Джереми ван дер Хэген

Комментарий жюри: «Тревожная, но очаровательная сказка, которая показывает, что иногда нужно следовать за волком, чтобы найти способ примириться со своей истинной сущностью».

***

 

ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КИНОПРЕССЫ FIPRESCI

Жюри: Анника Коппель (Эстония), Денизе Бухер (Швейцария), Марсио Аугусто Саллем (Бразилия)

«Сентенция» (Россия)

Сентенция / Sententia

Режиссер: Дмитрий Рудаков

Комментарий жюри: «За подчеркивающий форму, но поэтический взгляд на то, как искусство может пролить свет на мир сопротивления и надежды, даже если этот свет не имеет цвета».

***
 

ПРЕМИЯ СЕТИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ АЗИАТСКОГО КИНОИСКУССТВА NETPAC

Жюри: Андреас Унгербек (Австрия), Кан Люме (Сингапур), Закир Хоссейн Раджу (Бангладеш)

«Улбольсын» (Казахстан-Франция)

Ұлболсын / Ulbolsyn

Режиссер: Адильхан Ержанов

Комментарий жюри: «Живая, стильная, игриво-новаторская драма, которая придерживается жанра, но в то же время сдвигает границы. Деликатный «женский фильм», который бросает свежий, но искренний взгляд на традиционную казахскую деревенскую жизнь, полную гуманных людей».

***
 

ПРИЗ ЭКУМЕНИЧЕСКОГО ЖЮРИ

Жюри: Андрес Пыдер, Райнер Сарнет, Мадис Кольк, Марге-Марие Паас, Тынис Карк

«Армуган» (Испания)

Armugan

Режиссер: Джо Соль

Четкий образный язык «Армугана» Джо Соля пронизывает все тело, создавая суггестивное единство разума, души и тела кинематографическими средствами. Фильм подтверждает, что тело не слабо, когда дух силен, и дух может закалиться через тело. Фильм напоминает нам, что разговор о смерти не должен быть идеологическим, но также требует помнить о смерти в нашей повседневной деятельности и о том, как важно, чтобы мы не были одни, когда умираем. Остается звучать послание о ценности и святости жизни».

***
 

ПРЕМИЯ «ЗА ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ» № 1

Маргарете фон Тротта (Германия)

ПРЕМИЯ «ЗА ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ» № 2

Алар Кивило (Канада-Эстония)

***
 

ПРЕМИЯ DDA SPOTLIGHTS

Армандо Ианнуччи (Великобритания)

ПРЕМИЯ DDA SPOTLIGHTS

Фрэнсис Аннан (Великобритания)

***
 

СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ БРУНО ОЯ

Реймо Сагор

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КИНОФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ И АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ PÖFF SHORTS

Лучший короткометражный анимационный фильм кандидат на номинацию Академии кинематографических искусств и наук

«Золотце» (Франция)

Precious

Режиссер: Пауль Мас

Комментарий жюри: «Этот фильм использует искусственность анимации, чтобы приблизиться до боли близко к жизненно важным темам. Жюри высоко оценивает простой стиль фильма и точное повествование, которое доносит до зрителей сложные темы, которые остаются с ними даже после финальных титров».

Лучший короткометражный фильм национальной конкурсной программы

«Удар молнии»     

Struck by Lightning

Режиссер: Ромет Эско

Комментарий жюри: "Красиво созданный трибьют, который сочетает в себе личный архив и игривый подход к среде и создает захватывающий и запоминающийся фильм, который хочется смотреть снова и снова. Фильм рассказывает глубоко личную и деликатную, но в то же время динамичную историю о дружбе, передавая одновременно аутентичный и универсальный смысл. «Удар молнии» – это праздник жизни и творчества через кинематограф, что кажется очень своевременным и необходимым».

Лучший фильм в программе конкурса короткометражных фильмов:

«Между тобой и Милагрос» (Колумбия)

Between You and Milagros

Режиссер: Мариана Саффон

Комментарий жюри: «На жюри произвел впечатление тонкий внутренний взгляд фильма на сложные отношения матери и дочери, потрясающая актерская игра главного героя и очень красивый кинематографический язык. Режиссер демонстрирует выдающееся мастерство, заботу и уверенность в себе, постепенно доводя до зрителей все слои взаимоотношений, существующих между персонажами».

Весь список лауреатов PÖFF Shorts: http://shorts.poff.ee/en/about/p-oe-ff-shorts/

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ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ JUST FILM

Гран-при:

Жюри: Гай Дейвис (Великобритания), Элен Лотман (Эстония), Сату Туули Карху (Финляндия)

«Слалом» (Франция)

Slalom

Режиссер: Шарлин Фавье

«Международное жюри получило удовольствие от просмотра фильмов конкурсной программы молодежных фильмов и высоко оценило затронутые в фильмах темы. Мы увидели многие истории, в которых взрослые вели себя безответственно, а детям приходилось ставить себя на роль родителей. Красной нитью в фильмах поднимались вопросы: «Кто в этой истории ребенок, а кто взрослый? Что происходит, когда безрассудное поведение взрослого перекладывает бремя на плечи молодого человека, который больше всего доверяет взрослому?». «Слалом» отличился удивительно достоверным портретом сложной ситуации. Рассказанная с точки зрения подростка, но без демонизации других героев, это история, в которой осмелились очень реалистично затронуть вопросы ненадлежащего обращения и безответственности. Сильный фильм с очень честной подачей материала».

Премия Европейской ассоциации детского кино ECFA:

Жюри: Майк Тейт (Великобритания), Мариэлла Харпелунде Йенсен (Дания), Юлия Флейсиг (Германия)

«Стеклянный мальчик» (Италия)

Glassboy

Режиссер: Самуэле Росси

Комментарий жюри: «Программа европейских детских фильмов в этом году повела нас разными путями, но один из них выделялся особенно. История, в которой благодаря отличной актерской игре и возможность одного человека почувствовать себя частью группы друзей. Главный герой находит в себе силы взять под контроль свой жизненный путь и заставить адаптироваться к новой ситуации свою любящую, но при этом гиперопекающую семью. Именно благодаря богатым персонажам фильма, невероятно красиво созданному миру, увлекательному и хорошо написанному сюжету мы награждаем фильм «Стеклянный мальчик».

Лучший детский фильм по версии детского жюри:

Жюри: Каарель Ууэни, Керстин Кальда, Куно Вильгельм Рохусаар, Мари Крашевски, Сара Лийз Луха

Чудесное приключение Марго и Маргариты (Франция)

L'aventure des Marguerite

Режиссер: Пьер Корэ

Комментарий жюри: «Безумная история о том, как молодые девушки внезапно перемещаются во времени и адаптируются в новой эпохе. Интересный сюжет и сильная актерская игра. Очень зрелищно».

Лучший молодежный фильм по версии молодежного жюри:

Жюри: Анна Линда Эльвре, Герли Рехкальт, Ханс Роберт Каннукене, Хелена Маарья Тарро

«50 или два кита встречаются на пляже» (Мексика)

50 o Dos Ballenas se Encuentran en la Playa

Режиссер: Хорхе Кучи

Комментарий жюри: «Это фильм, в котором смелый подход к теме сочетается со свежим изобразительным языком, искусно написанными персонажами, профессиональной актерской игрой и уникальным монтажом; фильм, который оправдал наши большие ожидания, и, хочется надеяться, фильм, который покажут еще на многих экранах кинотеатров для многих зрителей».

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