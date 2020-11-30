XXIV Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» объявил победителей

27 ноября на церемонии награждения, прошедшей в Русском театре Эстонии, XXIV Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» вручил премии лауреатам в четырех конкурсных программах, а также победителям в конкурсных программах фестиваля молодежных и детских фильмов Just Film и фестиваля короткометражных и анимационных фильмов PÖFF Shorts.
Приз за лучшую режиссуру отправляется турецкой женщине-режиссеру Нисан Даг за работу над фильмом «Еще один вдох». Это яркий портрет молодого и перспективного рэпера, борющегося с наркозависимостью. Жюри отметило сильное визионерство, страсть и индивидуальность в работе режиссера.
Приз за лучшую женскую роль получила актриса из Швейцарии Мари Лойенбергер за игру в фильме «Птицы в клетке», где она исполнила роль молодого адвоката, выступающего против устаревшей тюремной системы в Швейцарии 1980-х.
Ульрих Томсен был отмечен премией за лучшую мужскую роль в военной драме датско-эстоно-бельгийского производства «Эрна на войне», в которой он перевоплотился в офицера, служащего в германской армии во время Второй мировой войны.
Испанский фильм «Армуган» увезет домой целых две премии – за лучшую музыку и приз экуменического жюри. Это философское повествование о мужчине-инвалиде с редкой профессией – он проводит эвтаназии в сельской местности.
Режиссер и сценарист Леонардо Антонио был удостоен премии за лучший сценарий для фильма «Слово против слова», повествующего о борьбе женщины с португальской системой правосудия за справедливость после того, как ее изнасиловал муж.
Ной Бах выиграл премию за лучшую операторскую работу в фильме «Территория мужчин», в котором распутывается произошедший в сельской местности секс-скандал.
Конкурсная программа дебютов
Жюри конкурсной программы дебютов во главе с Ульрихом Томсеном трудилось дистанционно и определило лауреатов трех премий. Приз за лучший фильм в этой категории получила китайская драма Вана Яо «Большое счастье».
Также присудили еще два специальных приза жюри. Первым лауреатом такой премии стал польский режиссер Ян Холубек за «25 лет невиновности», в которой представлена история, некогда активно освещаемая СМИ, о несправедливо приговоренном к тюремному заключению мужчине.
Вторая специальная премия была вручена Норе Мартиросян, Эммануэлю Пагано, Оливеру Торресу и Гийому Андре – сценаристам франко-армяно-бельгийской картины «Когда ветер стихнет». Творческий коллектив создал историю о планируемом открытии международного аэропорта в Нагорном Карабахе, куда для экспертизы его готовности к запуску отправляется французский специалист.
Конкурсная программа фильмов из стран Балтии и «Бунтари не без причины»
После недавнего выдвижения от Эстонии на «Оскар» команда создателей нордического вестерна «Последние» получила еще один повод для радости, поскольку эта картина Вейко Уйбопуу была признана лучшей в программе фильмов из стран Балтии. Сюжет разворачивается в небольшой шахтерской коммуне в Северной Финляндии.
Жюри конкурса «Бунтари не без причины» поделили приз между двумя оригинальными фильмами. Первый из них, «Ужин в Америке», снял американский режиссер Адам Картер Ремайер. Жюри отметили, что это дикая поездка по маленькому американскому городку, наблюдение за парочкой смутьянов, чьи глупые неудачи покоряют сердца и уши публики.
Вторая кинолента «Вероника», созданная чилийским автором Леонардо Меделем, представляет вниманию зрителей темную сторону звездной болезни, возникающей у его героев, ведущих каналы в социальных сетях.
В программе короткометражных фильмов «Бунтари не без причины» победила работа Джереми Ван Дер Хёгена «Истории, которые не дают спать по ночам».
Премии FIPRESCI и NETPAC
Международная федерация кинокритиков (FIPRESCI) посмотрела фильмы из программы дебютов и выбрала черно-белую картину Дмитрия Рудакова «Сентенция», снятую на 16-мм кинопленку. Жюри отметило, что дебют Дмитрия Рудакова – это красивая и медитативная драматизация конца жизни русского поэта Варлама Шаламова, пережившего ГУЛАГ.
Жюри Сети продвижения азиатского кино (NETPAC) выбирало из азиатских фильмов в главной конкурсной программе и дебютах и отдало предпочтение казахско-французскому фильму Адильхана Ержанова «Улболсын». События происходят в сельской местности Казахстана, где городская девушка сталкивается с патриархальными традициями местного общества.
ГЛАВНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Жюри: Марк Адамс (Великобритания), Мостофа Сарвар Фаруки (Бангладеш), Изабела Кишка-Хофлик (Польша), Эстер Кунту (Эстония), Данте Спинотти (Италия-США)
Гран-при за лучший фильм
Приз в размере 10 000 евро, который делится пополам между режиссером и продюсером.
«Страх» (Болгария-Франция)
Страх / Fear
Режиссер: Ивайло Христов
Комментарий жюри: «Поистине красивый фильм, сочетающий в себе сухой юмор и современную драматургию. Впечатляющий сценарий и отличная актерская игра; фильм, которому необычным образом удается быть одновременно чутким и в то же время провокационным, с элементами абсурдного юмора. Этот фильм особенно актуален во времена, когда повсеместно накалены проблемы миграции».
Лучший режиссер
Приз в размере 5000 евро
Нисан Даг
«Еще один вдох» (Турция-США)
Bir nefes daha / When I'm Done Dying
Комментарий жюри: «Этот увлекательный, страстный и потрясающий новый фильм излучает видение, преданность и индивидуальность режиссера. Одной из сильных сторон фильма, безусловно, является привлечение актеров-любителей, и он умело сочетает драму с музыкой и даже анимацией, погружая в самые темные тайны социальной среды».
Лучшая операторская работа
Премия в размере 1000 евро
Ной Бах
«Территория мужчин» (Франция)
La terre des hommes / Beasts
Режиссер: Ноэль Марандин
Комментарий жюри: «Этот оригинальный фильм рассматривает с интересной стороны сексуальную политику на фоне фермеров из рабочего класса. Сильная история приобретает глубокое измерение при наблюдении за главной женской ролью; удивительно красивая операторская работа, честная и лишенная сенсаций, помогает растворить историю в традиционно мужской деревенской среде.
Лучший сценарий
Леонардо Антонио
«Слово против слова» (Португалия)
Submissão / Submission
Режиссер: Леонардо Антонио
Комментарий жюри: «Этот талантливый сценарий был разработан и структурирован с максимальной тщательностью и без злоупотребления проблемной сюжетной линией. Сценарий дополняют гармоничная игра и интеллектуальные диалоги, что производит впечатление и увлекает за собой. Хотя история фокусируется на обвинении в изнасиловании дома, при рассмотрении этой сложной, а иногда и адски болезненной темы также учитываются многие другие точки зрения».
Лучшая мужская роль
Ульрих Томсен
«Эрна на войне» (Дания-Эстония-Бельгия)
Erna I Krig / Erna at War
Режиссер: Хенрик Рубен Генц
Комментарий жюри: «Мы хотим отдать дань уважения актерской работе, в случае которой осознается, насколько сложно представить сбалансированную, но чрезвычайно драматичную второстепенную роль наряду с чрезвычайно сильной женской главной ролью. Удивительно отточенное и талантливое исполнение, которое придает огромную ценность мощному и запоминающемуся фильму».
Лучшая женская роль
Мари Лойенбергер
«Птицы в клетке» (Швейцария-Германия)
Bis Wir Tot Sind Oder Frei / Caged Birds
Режиссер: Оливер Рихс
Комментарий жюри: «Прежде, чем вручить премию, жюри хочет отметить многие превосходные и гениальные женские роли в конкурсной программе этого года. Если бы было возможно, то мы хотели бы вручить приз семи или восьми лучшим актрисам. Но позволим сиять в центре внимания одной поистине очаровательной актрисе, чья естественная и скромная игра заряжена эмоциональной энергией и впечатляющей интеллигентностью».
Лучшая музыка
Хуанхо Хавьерре
«Армуган» (Испания)
Режиссер: Джо Соль
Комментарий жюри: «Этот красивый черно-белый фильм очень выигрывает благодаря своему гипнотическому музыкальному фону, который идеально передает настроение и тональность фильма, позволяя сочетать поэтические и острые моменты чарующего произведения искусства».
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДЕБЮТНЫХ ФИЛЬМОВ
Жюри: Эльфар Адальстейнс (Исландия), Юрис Курсиетис (Латвия), Диана Микита (Эстония), Рене ван Панневис (Нидерланды-Великобритания), Ульрих Томсен (Дания)
Лучший фильм
Приз в размере 5000 евро, который делится между режиссером и продюсером.
«Большое счастье» (Китай)
Ji Le Dian / Great Happiness
Режиссер: Ван Яо (Китай)
Комментарий жюри: «За сильный социальный экскурс в сегодняшний Китай, где три пары застряли между старыми традициями и новыми обычаями. История повествуется оригинальным и свежим кинематографическим языком, где режиссеру удается сохранять элегантный баланс драмы и юмора. Эта простая и в то же время сложная повседневная история одновременно актуальная, честная и душераздирающая».
Специальный приз жюри
«25 лет невиновности» (Польша)
25 lat niewinnosci. Sprawa Tomka Komendy / 25 Years of Innocence
Режиссер: Ян Холубек
Комментарий жюри: «За фантастический режиссерский дебют об ужасах, связанных с несправедливостью. Превосходная роль Петра Трояна».
Специальный приз жюри
«Когда ветер стихнет» (Франция-Армения-Бельгия)
Si le vent tombe / Should the Wind Drop
Режиссер: Нора Мартиросян
Комментарий жюри: «За удивительный сценарий, рассказывающий печальную, но, к сожалению, актуальную историю о том, насколько хрупок сегодня мир на планете. Мы с нетерпением ждем следующей работы авторов этой работы или других режиссеров, соревнующихся в той же категории».
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФИЛЬМОВ ИЗ СТРАН БАЛТИИ
Жюри: Марджори Бендек (Германия), Тине Клинт (Дания), Пол Тилтгес (Люксембург)
Лучший фильм
«Последние» (Эстония-Финляндия-Нидерланды)
Viimased / The Last Ones
Режиссер: Вейко Ыунпуу
Комментарий жюри: «Мы были полностью единогласны в отношении этой награды. Фильм выделялся во всех отношениях, работа актерского ансамбля была целостной. Это по-настоящему командное творчество и впечатляющий во всех смыслах фильм, который удалось вывести на совершенно новый уровень с точки зрения технологий, повествования и использования художественных элементов. Крайне хорошо продуманная музыкальная подборка искусно сведена воедино. Конфликты внутри персонажей и между ними, на наш взгляд, универсальны. Красота тундры запечатлена благодаря мастерской операторской работе. Борьба людей в этой бесконечной и пустой области между традициями и прогрессом поднимает вопрос о принадлежности к чему-то и представляет собой общее одиночество всех героев, живущих там. Современный северный вестерн».
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «БУНТАРИ НЕ БЕЗ ПРИЧИНЫ»
Жюри: Паоло Бертолин (Италия), Алина Сербан (Германия), Мэтью Джеймс Уилкинсон (Великобритания)
Лучший фильм ex aequo, разделенный приз:
«Ужин в Америке» (США)
Dinner in America
Режиссер: Адам Картер Ремайер
Комментарий жюри: «Дикая поездка по маленькому американскому городку, наблюдение за парочкой смутьянов, чьи глупые неудачи покоряют сердца и уши публики».
«Вероника» (Чили)
La Verónica
Режиссер: Леонардо Медель
Комментарий жюри: «Заставляющий задуматься портрет сложного и темного героя, который находит подходящий и бесстрашный способ покорить аудиторию вихрем славы в социальных сетях».
Лучший короткометражный фильм
Истории, которые не дают спать по ночам (Бельгия)
Nuits sans sommeil / Stories Keep Me Awake at Night
Режиссер: Джереми ван дер Хэген
Комментарий жюри: «Тревожная, но очаровательная сказка, которая показывает, что иногда нужно следовать за волком, чтобы найти способ примириться со своей истинной сущностью».
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ПРЕМИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КИНОПРЕССЫ FIPRESCI
Жюри: Анника Коппель (Эстония), Денизе Бухер (Швейцария), Марсио Аугусто Саллем (Бразилия)
«Сентенция» (Россия)
Сентенция / Sententia
Режиссер: Дмитрий Рудаков
Комментарий жюри: «За подчеркивающий форму, но поэтический взгляд на то, как искусство может пролить свет на мир сопротивления и надежды, даже если этот свет не имеет цвета».
ПРЕМИЯ СЕТИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ АЗИАТСКОГО КИНОИСКУССТВА NETPAC
Жюри: Андреас Унгербек (Австрия), Кан Люме (Сингапур), Закир Хоссейн Раджу (Бангладеш)
«Улбольсын» (Казахстан-Франция)
Ұлболсын / Ulbolsyn
Режиссер: Адильхан Ержанов
Комментарий жюри: «Живая, стильная, игриво-новаторская драма, которая придерживается жанра, но в то же время сдвигает границы. Деликатный «женский фильм», который бросает свежий, но искренний взгляд на традиционную казахскую деревенскую жизнь, полную гуманных людей».
ПРИЗ ЭКУМЕНИЧЕСКОГО ЖЮРИ
Жюри: Андрес Пыдер, Райнер Сарнет, Мадис Кольк, Марге-Марие Паас, Тынис Карк
«Армуган» (Испания)
Armugan
Режиссер: Джо Соль
Четкий образный язык «Армугана» Джо Соля пронизывает все тело, создавая суггестивное единство разума, души и тела кинематографическими средствами. Фильм подтверждает, что тело не слабо, когда дух силен, и дух может закалиться через тело. Фильм напоминает нам, что разговор о смерти не должен быть идеологическим, но также требует помнить о смерти в нашей повседневной деятельности и о том, как важно, чтобы мы не были одни, когда умираем. Остается звучать послание о ценности и святости жизни».
ПРЕМИЯ «ЗА ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ» № 1
Маргарете фон Тротта (Германия)
ПРЕМИЯ «ЗА ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ» № 2
Алар Кивило (Канада-Эстония)
ПРЕМИЯ DDA SPOTLIGHTS
Армандо Ианнуччи (Великобритания)
ПРЕМИЯ DDA SPOTLIGHTS
Фрэнсис Аннан (Великобритания)
СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ БРУНО ОЯ
Реймо Сагор
КИНОФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ И АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ PÖFF SHORTS
Лучший короткометражный анимационный фильм / кандидат на номинацию Академии кинематографических искусств и наук
«Золотце» (Франция)
Precious
Режиссер: Пауль Мас
Комментарий жюри: «Этот фильм использует искусственность анимации, чтобы приблизиться до боли близко к жизненно важным темам. Жюри высоко оценивает простой стиль фильма и точное повествование, которое доносит до зрителей сложные темы, которые остаются с ними даже после финальных титров».
Лучший короткометражный фильм национальной конкурсной программы
«Удар молнии»
Struck by Lightning
Режиссер: Ромет Эско
Комментарий жюри: "Красиво созданный трибьют, который сочетает в себе личный архив и игривый подход к среде и создает захватывающий и запоминающийся фильм, который хочется смотреть снова и снова. Фильм рассказывает глубоко личную и деликатную, но в то же время динамичную историю о дружбе, передавая одновременно аутентичный и универсальный смысл. «Удар молнии» – это праздник жизни и творчества через кинематограф, что кажется очень своевременным и необходимым».
Лучший фильм в программе конкурса короткометражных фильмов:
«Между тобой и Милагрос» (Колумбия)
Between You and Milagros
Режиссер: Мариана Саффон
Комментарий жюри: «На жюри произвел впечатление тонкий внутренний взгляд фильма на сложные отношения матери и дочери, потрясающая актерская игра главного героя и очень красивый кинематографический язык. Режиссер демонстрирует выдающееся мастерство, заботу и уверенность в себе, постепенно доводя до зрителей все слои взаимоотношений, существующих между персонажами».
Весь список лауреатов PÖFF Shorts: http://shorts.poff.ee/en/about/p-oe-ff-shorts/
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ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ JUST FILM
Гран-при:
Жюри: Гай Дейвис (Великобритания), Элен Лотман (Эстония), Сату Туули Карху (Финляндия)
«Слалом» (Франция)
Slalom
Режиссер: Шарлин Фавье
«Международное жюри получило удовольствие от просмотра фильмов конкурсной программы молодежных фильмов и высоко оценило затронутые в фильмах темы. Мы увидели многие истории, в которых взрослые вели себя безответственно, а детям приходилось ставить себя на роль родителей. Красной нитью в фильмах поднимались вопросы: «Кто в этой истории ребенок, а кто взрослый? Что происходит, когда безрассудное поведение взрослого перекладывает бремя на плечи молодого человека, который больше всего доверяет взрослому?». «Слалом» отличился удивительно достоверным портретом сложной ситуации. Рассказанная с точки зрения подростка, но без демонизации других героев, это история, в которой осмелились очень реалистично затронуть вопросы ненадлежащего обращения и безответственности. Сильный фильм с очень честной подачей материала».
Премия Европейской ассоциации детского кино ECFA:
Жюри: Майк Тейт (Великобритания), Мариэлла Харпелунде Йенсен (Дания), Юлия Флейсиг (Германия)
«Стеклянный мальчик» (Италия)
Glassboy
Режиссер: Самуэле Росси
Комментарий жюри: «Программа европейских детских фильмов в этом году повела нас разными путями, но один из них выделялся особенно. История, в которой благодаря отличной актерской игре и возможность одного человека почувствовать себя частью группы друзей. Главный герой находит в себе силы взять под контроль свой жизненный путь и заставить адаптироваться к новой ситуации свою любящую, но при этом гиперопекающую семью. Именно благодаря богатым персонажам фильма, невероятно красиво созданному миру, увлекательному и хорошо написанному сюжету мы награждаем фильм «Стеклянный мальчик».
Лучший детский фильм по версии детского жюри:
Жюри: Каарель Ууэни, Керстин Кальда, Куно Вильгельм Рохусаар, Мари Крашевски, Сара Лийз Луха
Чудесное приключение Марго и Маргариты (Франция)
L'aventure des Marguerite
Режиссер: Пьер Корэ
Комментарий жюри: «Безумная история о том, как молодые девушки внезапно перемещаются во времени и адаптируются в новой эпохе. Интересный сюжет и сильная актерская игра. Очень зрелищно».
Лучший молодежный фильм по версии молодежного жюри:
Жюри: Анна Линда Эльвре, Герли Рехкальт, Ханс Роберт Каннукене, Хелена Маарья Тарро
«50 или два кита встречаются на пляже» (Мексика)
50 o Dos Ballenas se Encuentran en la Playa
Режиссер: Хорхе Кучи
Комментарий жюри: «Это фильм, в котором смелый подход к теме сочетается со свежим изобразительным языком, искусно написанными персонажами, профессиональной актерской игрой и уникальным монтажом; фильм, который оправдал наши большие ожидания, и, хочется надеяться, фильм, который покажут еще на многих экранах кинотеатров для многих зрителей».
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