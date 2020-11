XXIV Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» объявил победителей

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДЕБЮТНЫХ ФИЛЬМОВ

Жюри: Эльфар Адальстейнс (Исландия), Юрис Курсиетис (Латвия), Диана Микита (Эстония), Рене ван Панневис (Нидерланды-Великобритания), Ульрих Томсен (Дания)

Лучший фильм

Приз в размере 5000 евро, который делится между режиссером и продюсером.

«Большое счастье» (Китай)

Ji Le Dian / Great Happiness

Режиссер: Ван Яо (Китай)

Комментарий жюри: «За сильный социальный экскурс в сегодняшний Китай, где три пары застряли между старыми традициями и новыми обычаями. История повествуется оригинальным и свежим кинематографическим языком, где режиссеру удается сохранять элегантный баланс драмы и юмора. Эта простая и в то же время сложная повседневная история одновременно актуальная, честная и душераздирающая».

Специальный приз жюри

«25 лет невиновности» (Польша)

25 lat niewinnosci. Sprawa Tomka Komendy / 25 Years of Innocence

Режиссер: Ян Холубек

Комментарий жюри: «За фантастический режиссерский дебют об ужасах, связанных с несправедливостью. Превосходная роль Петра Трояна».

Специальный приз жюри

«Когда ветер стихнет» (Франция-Армения-Бельгия)

Si le vent tombe / Should the Wind Drop

Режиссер: Нора Мартиросян

Комментарий жюри: «За удивительный сценарий, рассказывающий печальную, но, к сожалению, актуальную историю о том, насколько хрупок сегодня мир на планете. Мы с нетерпением ждем следующей работы авторов этой работы или других режиссеров, соревнующихся в той же категории».

***

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФИЛЬМОВ ИЗ СТРАН БАЛТИИ

Жюри: Марджори Бендек (Германия), Тине Клинт (Дания), Пол Тилтгес (Люксембург)

Лучший фильм

«Последние» (Эстония-Финляндия-Нидерланды)

Viimased / The Last Ones

Режиссер: Вейко Ыунпуу

Комментарий жюри: «Мы были полностью единогласны в отношении этой награды. Фильм выделялся во всех отношениях, работа актерского ансамбля была целостной. Это по-настоящему командное творчество и впечатляющий во всех смыслах фильм, который удалось вывести на совершенно новый уровень с точки зрения технологий, повествования и использования художественных элементов. Крайне хорошо продуманная музыкальная подборка искусно сведена воедино. Конфликты внутри персонажей и между ними, на наш взгляд, универсальны. Красота тундры запечатлена благодаря мастерской операторской работе. Борьба людей в этой бесконечной и пустой области между традициями и прогрессом поднимает вопрос о принадлежности к чему-то и представляет собой общее одиночество всех героев, живущих там. Современный северный вестерн».

***

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «БУНТАРИ НЕ БЕЗ ПРИЧИНЫ»

Жюри: Паоло Бертолин (Италия), Алина Сербан (Германия), Мэтью Джеймс Уилкинсон (Великобритания)

Лучший фильм ex aequo, разделенный приз:

«Ужин в Америке» (США)

Dinner in America

Режиссер: Адам Картер Ремайер

Комментарий жюри: «Дикая поездка по маленькому американскому городку, наблюдение за парочкой смутьянов, чьи глупые неудачи покоряют сердца и уши публики».

«Вероника» (Чили)

La Verónica

Режиссер: Леонардо Медель

Комментарий жюри: «Заставляющий задуматься портрет сложного и темного героя, который находит подходящий и бесстрашный способ покорить аудиторию вихрем славы в социальных сетях».

Лучший короткометражный фильм

Истории, которые не дают спать по ночам (Бельгия)

Nuits sans sommeil / Stories Keep Me Awake at Night

Режиссер: Джереми ван дер Хэген

Комментарий жюри: «Тревожная, но очаровательная сказка, которая показывает, что иногда нужно следовать за волком, чтобы найти способ примириться со своей истинной сущностью».