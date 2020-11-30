XXIV Таллиннский кинофестиваль «Темные ночи» объявил победителей

Жюри главной конкурсной программы во главе с Марком Адамсом присудило Гран-при PÖFF драме Ивайло Христова «Страх». События этой драмы разворачиваются на болгарской границе, которая новым маршрутом для мигрантов из Африки, прибывающих через Турцию в надежде достичь Германии.

Приз за лучшую режиссуру отправляется турецкой женщине-режиссеру Нисан Даг за работу над фильмом «Еще один вдох». Это яркий портрет молодого и перспективного рэпера, борющегося с наркозависимостью. Жюри отметило сильное визионерство, страсть и индивидуальность в работе режиссера.

Приз за лучшую женскую роль получила актриса из Швейцарии Мари Лойенбергер за игру в фильме «Птицы в клетке», где она исполнила роль молодого адвоката, выступающего против устаревшей тюремной системы в Швейцарии 1980-х.

Ульрих Томсен был отмечен премией за лучшую мужскую роль в военной драме датско-эстоно-бельгийского производства «Эрна на войне», в которой он перевоплотился в офицера, служащего в германской армии во время Второй мировой войны.

Испанский фильм «Армуган» увезет домой целых две премии – за лучшую музыку и приз экуменического жюри. Это философское повествование о мужчине-инвалиде с редкой профессией – он проводит эвтаназии в сельской местности.

Режиссер и сценарист Леонардо Антонио был удостоен премии за лучший сценарий для фильма «Слово против слова», повествующего о борьбе женщины с португальской системой правосудия за справедливость после того, как ее изнасиловал муж.

Ной Бах выиграл премию за лучшую операторскую работу в фильме «Территория мужчин», в котором распутывается произошедший в сельской местности секс-скандал.

Конкурсная программа дебютов

Жюри конкурсной программы дебютов во главе с Ульрихом Томсеном трудилось дистанционно и определило лауреатов трех премий. Приз за лучший фильм в этой категории получила китайская драма Вана Яо «Большое счастье».

Также присудили еще два специальных приза жюри. Первым лауреатом такой премии стал польский режиссер Ян Холубек за «25 лет невиновности», в которой представлена история, некогда активно освещаемая СМИ, о несправедливо приговоренном к тюремному заключению мужчине.

Вторая специальная премия была вручена Норе Мартиросян, Эммануэлю Пагано, Оливеру Торресу и Гийому Андре – сценаристам франко-армяно-бельгийской картины «Когда ветер стихнет». Творческий коллектив создал историю о планируемом открытии международного аэропорта в Нагорном Карабахе, куда для экспертизы его готовности к запуску отправляется французский специалист.

Конкурсная программа фильмов из стран Балтии и «Бунтари не без причины»

После недавнего выдвижения от Эстонии на «Оскар» команда создателей нордического вестерна «Последние» получила еще один повод для радости, поскольку эта картина Вейко Уйбопуу была признана лучшей в программе фильмов из стран Балтии. Сюжет разворачивается в небольшой шахтерской коммуне в Северной Финляндии.

Жюри конкурса «Бунтари не без причины» поделили приз между двумя оригинальными фильмами. Первый из них, «Ужин в Америке», снял американский режиссер Адам Картер Ремайер. Жюри отметили, что это дикая поездка по маленькому американскому городку, наблюдение за парочкой смутьянов, чьи глупые неудачи покоряют сердца и уши публики.

Вторая кинолента «Вероника», созданная чилийским автором Леонардо Меделем, представляет вниманию зрителей темную сторону звездной болезни, возникающей у его героев, ведущих каналы в социальных сетях.

В программе короткометражных фильмов «Бунтари не без причины» победила работа Джереми Ван Дер Хёгена «Истории, которые не дают спать по ночам».

Премии FIPRESCI и NETPAC

Международная федерация кинокритиков (FIPRESCI) посмотрела фильмы из программы дебютов и выбрала черно-белую картину Дмитрия Рудакова «Сентенция», снятую на 16-мм кинопленку. Жюри отметило, что дебют Дмитрия Рудакова – это красивая и медитативная драматизация конца жизни русского поэта Варлама Шаламова, пережившего ГУЛАГ.

Жюри Сети продвижения азиатского кино (NETPAC) выбирало из азиатских фильмов в главной конкурсной программе и дебютах и отдало предпочтение казахско-французскому фильму Адильхана Ержанова «Улболсын». События происходят в сельской местности Казахстана, где городская девушка сталкивается с патриархальными традициями местного общества.