С приходом в Рийгикогу Соояэра противники референдума о браке получат еще один голос

«Мои взгляды не должны были бы быть секретом ни для кого, я был одним из инициаторов Закона о сожительстве, - сказал Соояэр BNS в понедельник. - И я, конечно, не поддерживаю референдум о браке в его нынешнем виде».

В понедельник правление Рийгикогу постановило, что в связи со вступлением в силу обвинительного приговора центристу Калеву Калло со вторника депутатом Рийгикогу станет замещающий член Имре Соояэр.

Соояэр сообщил BNS, что правление Рийгикогу приняло типичное решение, поскольку он действительно является замещающим Калло депутатом. «Но я еще не решил, пойду ли. Я приму решение сегодня [в понедельник]», - сказал Соояэр.

Если Соояэр решит отказаться от места в Рийгикогу, следующим замещающим по списку идет нынешний председатель Таллиннской думы Тийт Терик. Если и Терик откажется, то в парламент пойдет Яан Тоотс.