В Еврокомиссии прокомментировали возможное экстренное одобрение в Венгрии российской вакцины от коронавируса

Государства-члены ЕС имеют возможность в рамках чрезвычайной процедуры вводить строго на своей территории вакцины без контроля Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на основе национального разрешения, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.
"В таком случае ответственность полностью ложится на соответствующее государство-член, и такая вакцина может применяться только на его территории", - объяснил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он отвечал на вопрос, может ли Венгрия использовать у себя российскую вакцину, минуя EMA.
В ответ на дополнительные вопросы представитель ЕК подтвердил, что Венгрия может в ограниченном формате применить эту вакцину.
При этом де Кеерсмэкер напомнил, что общее требование ЕС заключается в том, что вакцины, произведенные с использованием биотехнологий, должны проходить контроль EMA.
Он повторил, что Еврокомиссия не располагает никакими данными о российской вакцине, и отметил, что установлены первые контакты производителя из РФ с EMA. При этом пресс-секретарь предложил обращаться за подробностями в данное агентство.
27 ноября Кеерсмэкер заявил "Интерфаксу", что в ЕС стараются избегать вариантов применения вакцин, в том числе против COVID-19, которые не прошли строгой оценки EMA.
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