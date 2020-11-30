В Еврокомиссии прокомментировали возможное экстренное одобрение в Венгрии российской вакцины от коронавируса

"В таком случае ответственность полностью ложится на соответствующее государство-член, и такая вакцина может применяться только на его территории", - объяснил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос, может ли Венгрия использовать у себя российскую вакцину, минуя EMA.

В ответ на дополнительные вопросы представитель ЕК подтвердил, что Венгрия может в ограниченном формате применить эту вакцину.

При этом де Кеерсмэкер напомнил, что общее требование ЕС заключается в том, что вакцины, произведенные с использованием биотехнологий, должны проходить контроль EMA.

Он повторил, что Еврокомиссия не располагает никакими данными о российской вакцине, и отметил, что установлены первые контакты производителя из РФ с EMA. При этом пресс-секретарь предложил обращаться за подробностями в данное агентство.

27 ноября Кеерсмэкер заявил "Интерфаксу", что в ЕС стараются избегать вариантов применения вакцин, в том числе против COVID-19, которые не прошли строгой оценки EMA.