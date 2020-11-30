Картина дня: коронавирус продолжает забирать жизни, интеграционная политика и хаос на дорогах

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 ноября.
Статистика коронавируса в Эстонии: шесть смертей, 256 зараженных и 3934 теста
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3934 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 256, то есть 6,5% от общего количества тестов. Читать далее...
Новые коронарекорды в Эстонии рождаются по средам. Почему так?
Больше всего новых положительных тестов на коронавирус по всей Эстонии добавляется обычно по средам, а по выходным цифры более скромные. Это все объясняется тем, что в субботу-воскресенье меньше людей ходит сдавать тесты. Читать далее...
Трийн Терамяэ: эстонские дети – не орудие интеграционной политики
Такая маленькая страна, как Эстония, не может подражать большим бывшим колониальным странам, и наш долг – обеспечить эстонцам эстоноязычную учебную среду, пишет в Postimees предприниматель и мать Трийн Терамяэ.
Пеэтер Хельме получил условный срок за педофилию
Харьюский уездный суд в понедельник вынес решение приговорить Пеэтера Хельме к условному лишению свободы за умышленного сексуальное совращение ребенка. Читать далее...
Хозяин рынка требует от продавца справку о том, что ей нельзя носить маску
Торговавшая десять лет в Старом городе Таллинна женщина в начале лета закрыла из-за отсутствия туристов два из трех своих магазинов. Теперь пришлось закрыть и третий и переехать со своим бизнесом на рынок Балтийского вокзала. Но там у нее возникла другая проблема. Предпринимательница говорит, что из-за астмы она не может носить маску, однако медицинской справки, которую от нее требует работодатель, ей не дают. Но такой справки у нее никто и не должен требовать. Читать далее...
Новые аппараты ИВЛ, заказанные весной, начали прибывать в больницы Эстонии
Первые заказанные в период весеннего чрезвычайного положения аппараты искусственной вентиляции легких уже прибыли в некоторые больницы Эстонии, следующая партия придет в скором времени. Читать далее...
В Эстонии до сих пор нет ни одного случая гриппа, но распространяются другие вирусы
По данным Департамента здоровья, в Эстонии в этом сезоне не подтвердился еще ни один случай заболевания вирусом гриппа. В то же время в стране растет число обращений к врачу по поводу острых вирусных инфекций. Растет и число заражений коронавирусом. Читать далее...
Утренний хаос на дорогах: один автомобиль врезался в электрический столб, другой протаранил дорожный знак
В понедельник, 30 ноября, в 7.10 на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Анна произошло ДТП. Автомобиль Volvo из-за тяжелых дорожных условий вылетел в кювет и врезался в столб. Читать далее...
Калев Калло, окончательно признанный виновным в коррупции, должен покинуть Рийгикогу
Госсуд не принял в производство жалобы защитников и главного прокурора по уголовному делу о коррупционных преступлениях в Таллиннской городской управе. Читать далее...
Митрополит Евгений: ситуация с коронавирусом коснулась всех, но это еще не катастрофа
Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения еще весной пребольно ударили по всем сферам жизни. В ситуации блокады тогда оказались и церкви, поскольку чрезвычайное положение стало причиной закрытия храмов для прихожан. Постепенно приходская жизнь восстановилась, однако продолжающий бушевать коронавирус не пускает в Эстонию туристов, а местные прихожане остерегаются идти в храм как в место массового скопления народа. Читать далее...
Министерство образования создает новую должность особого представителя
Министерство образования и науки создает новую должность — особый представитель по делам образования, цель которого — представлять достоинства и силу эстонского образования за рубежом. Читать далее...
Банк Эстонии: вызванный пандемией кризис заставил потребителей вести себя осторожнее
Вызванный пандемией экономический кризис заставил потребителей вести себя осторожнее, что, в свою очередь, сказывается на экономике, утверждает экономист Банка Эстонии Каспар Оя. Читать далее...
В Латвии могут продлить чрезвычайное положение до 11 января и ввести дополнительные ограничения
Объявленное из-за пандемии Covid-19 в Латвии чрезвычайное положение может быть продлено до 11 января, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства BNS. Читать далее...
В Еврокомиссии прокомментировали возможное экстренное одобрение в Венгрии российской вакцины от коронавируса
Государства-члены ЕС имеют возможность в рамках чрезвычайной процедуры вводить строго на своей территории вакцины без контроля Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на основе национального разрешения, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер. Читать далее...
Вебинар для квартирных товариществ о разрешениях на строительство состоится и на русском языке
В декабре в Таллинне продолжатся предназначенные для членов квартирных товариществ семинары и вебинары. Очередной вебинар на тему «30 минут о разрешениях на строительство для строительных работ в многоквартирном доме» состоится на русском языке в эту среду, 2 декабря, в 14.00. Читать далее...
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