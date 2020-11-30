Картина дня: коронавирус продолжает забирать жизни, интеграционная политика и хаос на дорогах

Статистика коронавируса в Эстонии: шесть смертей, 256 зараженных и 3934 теста

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3934 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 256, то есть 6,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Новые коронарекорды в Эстонии рождаются по средам. Почему так?

Больше всего новых положительных тестов на коронавирус по всей Эстонии добавляется обычно по средам, а по выходным цифры более скромные. Это все объясняется тем, что в субботу-воскресенье меньше людей ходит сдавать тесты. Читать далее...

Трийн Терамяэ: эстонские дети – не орудие интеграционной политики

Такая маленькая страна, как Эстония, не может подражать большим бывшим колониальным странам, и наш долг – обеспечить эстонцам эстоноязычную учебную среду, пишет в Postimees предприниматель и мать Трийн Терамяэ.

Пеэтер Хельме получил условный срок за педофилию

Харьюский уездный суд в понедельник вынес решение приговорить Пеэтера Хельме к условному лишению свободы за умышленного сексуальное совращение ребенка. Читать далее...

Хозяин рынка требует от продавца справку о том, что ей нельзя носить маску

Торговавшая десять лет в Старом городе Таллинна женщина в начале лета закрыла из-за отсутствия туристов два из трех своих магазинов. Теперь пришлось закрыть и третий и переехать со своим бизнесом на рынок Балтийского вокзала. Но там у нее возникла другая проблема. Предпринимательница говорит, что из-за астмы она не может носить маску, однако медицинской справки, которую от нее требует работодатель, ей не дают. Но такой справки у нее никто и не должен требовать. Читать далее...

Новые аппараты ИВЛ, заказанные весной, начали прибывать в больницы Эстонии

Первые заказанные в период весеннего чрезвычайного положения аппараты искусственной вентиляции легких уже прибыли в некоторые больницы Эстонии, следующая партия придет в скором времени. Читать далее...

В Эстонии до сих пор нет ни одного случая гриппа, но распространяются другие вирусы

По данным Департамента здоровья, в Эстонии в этом сезоне не подтвердился еще ни один случай заболевания вирусом гриппа. В то же время в стране растет число обращений к врачу по поводу острых вирусных инфекций. Растет и число заражений коронавирусом. Читать далее...

Утренний хаос на дорогах: один автомобиль врезался в электрический столб, другой протаранил дорожный знак

В понедельник, 30 ноября, в 7.10 на шоссе Таллинн-Тарту в деревне Анна произошло ДТП. Автомобиль Volvo из-за тяжелых дорожных условий вылетел в кювет и врезался в столб. Читать далее...

Калев Калло, окончательно признанный виновным в коррупции, должен покинуть Рийгикогу

Госсуд не принял в производство жалобы защитников и главного прокурора по уголовному делу о коррупционных преступлениях в Таллиннской городской управе. Читать далее...