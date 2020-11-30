C 2021 года у Департамента шоссейных дорог будет новый номер телефона

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что переход на новый номер потребует времени и на первых порах будут действовать два номера — нынешний и новый — параллельно. Звонок на номер 1247 будет бесплатным. Звонки на него принимаются на эстонском, русском и английском языках. В течение января по всей Эстонии предстоит обновить информационные таблички с указанием нового номера.

«Мы хотим уменьшить количество номеров телефонов помощи, которые нужно было бы людям держать в памяти, — пояснил исполняющий обязанности гендиректора департамента Райдо Рандмаа. — Поэтому от уже знакомого телефона 1510 постепенно начнем переходить на номер 1247».

Рандмаа добавил, что на самом деле уже сейчас звонки на номер 1510 принимают те сотрудники центра тревоги, которые отвечают и на звонки по номеру 1247, поэтому переход на новый номер будет достаточно плавным.

«С марта по номеру 1247 мы приняли более 100 000 звонков. Другие номера центра тревоги — 1313, 1524 и 1510 обслуживают в год около 55 000 звонков. Приятно осознавать, что номер 1247 очень хорошо был принят общественностью», — добавила генеральный директор Центра тревоги Кятлин Альвела.

На номер дорожной информации можно передавать сообщения о проблемах на государственных дорогах в Эстонии. Например, если на проезжей части дороги оказалось препятствие, поверхность дороги загрязнена, на ней опасные для движения ухабы, щебенка на грунтовой дороге пришла в непригодное состояние, на дороге гололедица или снежные заносы.