В Латвии могут продлить чрезвычайное положение до 11 января и ввести дополнительные ограничения

В Латвии также могут быть введены дополнительные ограничения на собрания людей, расширено использование масок и введены более строгие ограничения в общественном транспорте.

Ученикам 1-4-х классов могут быть продлены зимние каникулы, а затем соответственно продлен учебный год.

Могут быть введены и более строгие ограничения в торговле - по выходным будут работать только продовольственные магазины и магазины товаров первой необходимости.

Изменения могут быть также внесены в порядок пересечения границы. Планируется также максимально увеличить тестирование населения.

Эти предложения будут обсуждаться в правительстве Латвии.