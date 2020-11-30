В Латвии могут продлить чрезвычайное положение до 11 января и ввести дополнительные ограничения

Объявленное из-за пандемии Covid-19 в Латвии чрезвычайное положение может быть продлено до 11 января, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства BNS.
В Латвии также могут быть введены дополнительные ограничения на собрания людей, расширено использование масок и введены более строгие ограничения в общественном транспорте.
Ученикам 1-4-х классов могут быть продлены зимние каникулы, а затем соответственно продлен учебный год.
Могут быть введены и более строгие ограничения в торговле - по выходным будут работать только продовольственные магазины и магазины товаров первой необходимости.
Изменения могут быть также внесены в порядок пересечения границы. Планируется также максимально увеличить тестирование населения.
Эти предложения будут обсуждаться в правительстве Латвии.
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