Пн, 30.11.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк
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  • В Латвии могут продлить чрезвычайное положение до 11 января и ввести дополнительные ограничения

В Латвии могут продлить чрезвычайное положение до 11 января и ввести дополнительные ограничения

Рига. Фото иллюстративное.

ФОТО: GINTS IVUSKANS/AFP

Объявленное из-за пандемии Covid-19 в Латвии чрезвычайное положение может быть продлено до 11 января, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства BNS.

В Латвии также могут быть введены дополнительные ограничения на собрания людей, расширено использование масок и введены более строгие ограничения в общественном транспорте.

Ученикам 1-4-х классов могут быть продлены зимние каникулы, а затем соответственно продлен учебный год.

Могут быть введены и более строгие ограничения в торговле - по выходным будут работать только продовольственные магазины и магазины товаров первой необходимости.

Изменения могут быть также внесены в порядок пересечения границы. Планируется также максимально увеличить тестирование населения.

Эти предложения будут обсуждаться в правительстве Латвии.

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