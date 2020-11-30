Предприниматели приглашаются на вебинар по дигитализации бизнеса

Таллиннский департамент предпринимательства проведет в четверг, 3 декабря, бесплатный вебинар на русском языке на тему «Дигитализация: выбор предприятия или требование современного бизнеса?». Отдельное внимание будет уделено практической информации, касающейся соответствующих субсидий для предпринимателей.
В мероприятии примут участие эксперт по внедрению ИТ-систем и инноваций Марк Маслов и консультант по субсидиям на реализацию цифровых решений для малых предприятий Таллиннского департамента предпринимательства Елена Коффаль.
го, речь пойдет о построении коммуникации с конечными заказчиками для оптимизации маркетинга и роста продаж, о цифровой трансформации малого предприятия и отдельно – о таллиннских субсидиях для предпринимателей, направленных на поддержку дигитализации.
По словам Елены Коффаль, вебинар предназначен для предпринимателей, которые осознают, что у компании есть зоны роста, связанные с внедрением цифровых технологий.
«На конкурентном рынке важна эффективная коммуникация с конечными заказчиками, компаниями и частными клиентами. На сегодняшний день рынок испытывает серьезное давление со стороны цифровых технологий и сервисов. Дигитализация – ключ к развитию бизнеса в нынешние непростые времена, - сказала Елена Коффаль. – К счастью, у города имеются инструменты для поддержки предприятий – субсидии, направленные на формирование высокотехнологичной бизнес-модели».
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