Ситуация с коронавирусом в Ласнамяэ и Кесклинне хуже, чем в других столичных районах

За последние семь дней коронавирус обнаружен у 280 жителей Ласнамяэ, за этим районом следуют Кесклинн (152 зараженных) и Пыхья-Таллинн (131). В Мустамяэ зафиксировано 102 новых случая заболевания, в Хааберсти — 99, в Нымме — 79, в Кристийне — 66, в Пирита — 29.

Что касается кумулятивной заболеваемости в Таллинне за последние 14 дней, то в Кесклинне этот показатель составляет 455 случаев на 100 000 жителей, а в Ласнамяэ — 452. За ними идут Хааберсти (436), Пыхья-Таллинн (405), Нымме (389), Пирита (376), Мустамяэ (312) и Кристийне (305).