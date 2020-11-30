Пн, 30.11.2020
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Юри Ратас
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Ситуация с коронавирусом в Ласнамяэ и Кесклинне хуже, чем в других столичных районах

На акции протеста антимасочников.

ФОТО: FOTO: Madis Veltman

За последнюю неделю в Таллинне больше всего зараженных коронавирусом было выявлено в Ласнамяэ, сообщает ERR.

За последние семь дней коронавирус обнаружен у 280 жителей Ласнамяэ, за этим районом следуют Кесклинн (152 зараженных) и Пыхья-Таллинн (131). В Мустамяэ зафиксировано 102 новых случая заболевания, в Хааберсти — 99, в Нымме — 79, в Кристийне — 66, в Пирита — 29.

Что касается кумулятивной заболеваемости в Таллинне за последние 14 дней, то в Кесклинне этот показатель составляет 455 случаев на 100 000 жителей, а в Ласнамяэ — 452. За ними идут Хааберсти (436), Пыхья-Таллинн (405), Нымме (389), Пирита (376), Мустамяэ (312) и Кристийне (305).

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