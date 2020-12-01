Бездомный Боб представляет: шахтеры, смерть и дьявол

Шахтер Рупи (Пяэру Оя) и незабываемые лапландские пейзажи – поле битвы Бога с дьяволом. ФОТО: Кадр из фильма "Последние"

Так и в «Последних». Наверное, Вейко Ыунпуу не столь важно, о чем именно снимать, – все равно в итоге получится фильм о дьяволе, Боге и свободе; можно начать с писателя в деревне, как в «Роукли» (2015), можно с менеджера на заводе, как в «Искушении святого Тыну» (2009), а можно с лапландских шахтеров. Только сначала производственно-лирическая драма станет триллером а-ля Тарантино (в одной сцене герои дерутся на фоне японской музыки – это в Лапландии-то), а потом перейдет в метафору освобождения от зла.

Потому что хозяин шахты Кари – это, разумеется, зло. Если не дьявол, то бес, пусть мелкий, но причиняющий изрядно вреда всем, чьей жизни касается. Когда в шахте случается взрыв и из нее еле выходят окровавленные, покалеченные шахтеры, Кари заводит патриотическую песню: мол, спасибо всем, вы молодцы, вы настоящие финские мужики, а уж финские мужики не сдаются, они продолжают идти, чтобы доказать, что они не сдаются, особенно тут, в Лапландии... И когда бригадир возражает: нет, нельзя копать дальше, кто-нибудь может погибнуть, – Кари наливает ему заоблачно дорогого алкоголя и вспоминает о том, что ведь были, были времена, когда надо было сражаться, вот хоть сороковые годы, помнишь, на Финляндию напал медведь, медведище с востока, – так что вперед, мы еще немного покопаем!

Кари – демагог, и не слишком умный, но шахтеры ему верят. Может, потому что альтернативы нет: закроется шахта – и кранты всему. И даже когда Кари посылает Рупи и Лиевонена на границу, в Норвегию, чтобы Рупи купил у дилеров запас амфетаминов, они ни в чем его не подозревают. Хотя Рупи, кажется, понимает: весь маневр затеян, чтобы Кари остался наедине с Рийттой. Чего Рупи не знает – так это того, что хозяин шахты всё продумал и полицейские уже ждут автомобиль с наркотиками...

Но тут вмешивается то, что называют судьбой. Или Богом. Только смысл не в том, чтобы, как в блокбастере, победить зло, убить зло, растоптать, расстрелять, раздавить, замочить зло любым доступным добру способом. Нет, свобода – в другой стороне. И те, кто выживет, – последние – выживут именно и только потому, что они это поняли.

Преображенное фантастическое Ласнамяэ – «нижний мир» в картине Чино Мойи: лучше сюда не попадать. ФОТО: Кадр из фильма "Обреченные"

Страшные сказки, а может, и не сказки

А еще Homeless Bob Production представил на «Темных ночах» дебютный полный метр Чино Мойи, известного как режиссера клипов. По-русски фильм называется, кажется, «Обреченные», в оригинале – «Undergods» с отсылкой к слову underdog, «неудачник, жертва, терпила», и перевертышем: вместо «собаки» – «бог». В общем, «Нижние боги» или «Недобоги». Это чисто европейский, британско-бельгийско-эстонско-сербско-шведский проект, играют в нем актеры из дюжины стран, и состоит он из киноновелл, которые, на манер «Тысячи и одной ночи» или «Рукописи, найденной в Сарагосе», переплетены между собой неочевидными способами. Первый герой видит второго во сне; сосед этого второго героя рассказывает дочери сказку о третьем; третий проваливается в мир первого; четвертый, наоборот, выходит из этого мира в мир пятого героя;, но, возможно, он всего лишь фантазия героя номер один...

Истории эти очень разные, фантастические, страшные, непредсказуемые. Темной моралью они все похожи на сказки Гофмана (которым зачитывается одна героиня). Здесь есть, скажем, история образцового, нормального, но ужасно скучного инженера, в дом которого заявляется давным-давно пропавший без вести первый муж его жены – явно не в себе. Есть история жадного торговца, который украл у полусумасшедшего инженера некий проект – и в итоге потерял дочь. Есть история пожилой пары, первой въехавшей в новостройку; вечером к паре приходит мужчина, говорит, что он их сосед с верхнего этажа, вышел без ключа, дверь захлопнулась – не разрешите ли переночевать...

Мария (Таня Рейнолдс), дочь торговца, еще не знающая, что отец совершил нечто, за что она расплатится всем. ФОТО: Кадр из фильм "Обреченные"