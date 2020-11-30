Дом призрения стал крупнейшим очагом COVID-19 в Южной Эстонии

Если неделю назад в Kanepi Kodu коронавирус был диагностирован у 38 человек, то сегодня их уже 59.

Дом призрения, расположенный в деревне Эраствере в Пыльвамаа, принадлежит фирме Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS. По словам члена правления Юло Тулика, в настоящее время из 59 заболевших пятеро - сотрудники, двое из которых допущены на работу завтра. Остальные 54 заболевших - постояльцы.

«Симптомов болезни до сих пор нет», - отметил Тулик. Он добавил, что в доме призрения около 100 клиентов и чуть более 30 сотрудников.

На прошлой неделе Спасательный департамент установил перед домом призрения тепляк. «Он заполняет часть свободной зоны, предусмотренной Департаментом здоровья. Сиделки, работающие в отделениях с зараженными, делают там перерывы для отдыха, чтобы избежать контакта с другими сотрудниками, которые работают в отделениях, где нет инфицированных клиентов», - пояснил член правления.

По словам Юло Тулика, ситуация в Kanepi Kodu находится под контролем, и близким клиентов не стоит беспокоиться.

Департамент здоровья сообщил сегодня, что под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится 16 активных очагов, крупнейшим из которых является данный дом призрения.

Коронавирус попал в дом призрения в конце октября. На прошлой неделе там провели уже пятое тестирование.