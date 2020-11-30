На Пирита-теэ открывается новая полоса общественного транспорта

Новая полоса протяженностью 2,1 км берет начало от бывшего здания TV1 (ул. Пирита, 12) и ведет по направлению из центра города к ул. Козе. В ходе работ на всем отрезке было уложено устойчивое к деформации и износу асфальтобетонное покрытие, общей площадью около 25 000 м2. Также привели в порядок граничащую с объектом зеленую территорию на примерно 19 000 м2.