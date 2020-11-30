Сервисы бесконтактной доставки продуктов до многих жителей Ида-Вирумаа так и не добрались

Весной, с первой волной коронавируса торговые сети Эстонии озаботились тем, как обеспечить для клиентов бесконтактные покупки. Но если в Таллинне появилась полноценная доставка продуктов, то в Ида-Вирумаа такую услугу предоставляет только один супермаркет в Нарве. В Кохтла-Ярве можно заказать только готовые блюда из ресторанов, а в Силламяэ и это обычно невозможно.
Доставку предлагают посредники
“У нас есть два магазина, которые предоставляют pickup - возможность забрать покупки - это Maxima и Selver в Йыхви, - рассказывает Лариса из Кохтла-Ярве. - Но, к сожалению, наши старушки воспользоваться этим не могут. Единственный у нас магазин Maxima XX находится в стороне от основных жилых районов. Я, например, живу в Северном микрорайоне, и мне туда идти минут 25. Понятно, что если я там закажу, то с сумками тяжелыми я оттуда не дойду. Транспорт по этому маршруту у нас особо не ходит - это городской маршрут, который должен ходить раз в час, и с ним какие-то сложности всё время. Для меня это не так актуально, но я знаю много пожилых людей, которые вынуждены ходить в магазин, потому что нет возможности доставки”.
Услуги доставки продуктов из супермаркетов в городах Ида-Вирумаа предлагают небольшие фирмы или просто частные лица, предложения которых можно найти в объявлениях.
“У нас есть частные фирмы - я знаю две - которые такую услугу предоставляют, - рассказывает жительница Кохтла-Ярве. - Им можно позвонить и заказать у них список покупок. Они пойдут в нужные магазины и привезут. Но, опять-таки, возникает проблема: в Кохтла-Ярве стоимость доставки у такой фирмы - семь евро. То есть, старушки сразу отпадают. Плюс, если они привозят больше, чем один пакет, то пять евро стоит каждый дополнительный пакет”.
По словам Ларисы, она однажды пользовалась такой услугой, и это не так удобно, как интернет-магазин - могут привезти не совсем то, что имел в виду заказчик. К тому же, покупка получается не бесконтактной, поскольку платить нужно наличными.
Из супермаркета на дом без посредника - только в Нарве
В отличие от Харьюмаа, в Ида-Вирумаа большинство торговых сетей не стали организовывать доставку товаров на дом, а ограничились пунктами выдачи покупок из своих интернет-магазинов.
Например, сервис Barbora.ee предлагает купить товары из Maxima через интернет-магазин. В Ида-Вирумаа невозможно заказать их доставку на дом, но собранные пакеты с покупками можно получить у некоторых магазинов Maxima. Конечно, выходить из дома для этого придется, но контактировать нужно будет только с одним сотрудником магазина, а не со многими покупателями в торговом зале.
В Ида-Вирумаа есть две точки выдачи покупок в Нарве, две в Кохтла-Ярве (в Ярвеской части и в Ахтме) и одна в Силламяэ. Точки выдачи обозначены красными указателями и красной разметкой на асфальте.
В Prisma также есть услуги и выдачи собранных покупок, и доставки на дом. Но в Ида-Вирумаа только один магазин Prisma - в Нарве. На сайте магазина можно заказать товар с доставкой по Нарве, и это единственная такая услуга в уезде напрямую от магазина. При попытке заказать в соседний Нарва-Йыэсуу, в Силламяэ, Йыхви или Кохтла-Ярве сервис выдает сообщение “Невозможно доставить на этот адрес”.
В торговой сети Rimi можно получить купленные через интернет-магазин и упакованные в пакеты продукты в Нарве. В других городах уезда такой услуги нет, а доставки на дом в этом регионе нет вообще.
Интернет-магазин Coop не принимает заказы на ида-вируские адреса.
В интернет-магазине торговой сети Selver при попытке заказать доставку на адрес в любом городе Ида-Вирумаа возникает надпись “К сожалению, мы еще не отправляем товар по этому адресу”. Но некоторые товары из нарвского Selver (в том числе непродовольственные) можно заказать другим путем - супермаркет неожиданно обнаруживается в списке ресторанов, из которых доставляет еду сервис Bolt Food.
Еда из ресторанов - там, где больше клиентов
Сервис доставки еды из ресторанов Bolt Food начал работать в Нарве в апреле, во время “первой волны” коронавируса. До сих пор на Северо-Востоке он работает только в одном городе.
Многие рестораны организуют доставку блюд своими силами или с помощью посредников. Например, Tripadvisor показывает восемь ресторанов с доставкой на дом в Нарве (некоторые доставляют и в Нарва-Йыэсуу), два - в самом Нарва-Йыэсуу, три - в Йыхви (указано, что они обслуживают и Кохтла-Ярве). А в Силламяэ Tripadvisor таких возможностей также не обнаруживает.
Жительница Силламяэ Вера подтвердила, что в этом городе заказать продукты из магазинов на дом невозможно.
“Можно заказать суши - из Йыхви. Если будет большой заказ, они согласятся вести его в Силламяэ”, - рассказала она.
В Нарве, а также в Кохтла-Ярве и Йыхви можно найти сервисы по доставке горячей еды, которую, скорее, можно назвать едой из столовой, чем из ресторана. Здесь нет большого выбора, но очень демократичные цены.
Лариса из Кохтла-Ярве рассказывает, что попробовала блюда разных ресторанов, которые доставляют их на дом.
“Могу сказать, что они - молодцы”, - резюмирует Лариса.
По словам женщины, блюда у них вкусные, доставка - недорогая. Но это все-таки не еда на каждый день для человека с обычным уровнем дохода.
“Я заказывала, когда какое-то событие, или выходной день и хочется чего-то особенного, - рассказала Лариса. - Ими я довольна. Но их услугами каждый день не будешь пользоваться. А вот так, чтобы заказать продукты и товары первой необходимости - для этого нужно идти пешком”.
При этом, по словам Ларисы, с доставкой на дом в Кохтла-Ярве можно заказать лекарства из аптек, можно промышленные товары из интернет-магазинов. То есть, проблема есть только с доставкой продуктов из супермаркетов.