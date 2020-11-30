Сервисы бесконтактной доставки продуктов до многих жителей Ида-Вирумаа так и не добрались

Доставку предлагают посредники

“У нас есть два магазина, которые предоставляют pickup - возможность забрать покупки - это Maxima и Selver в Йыхви, - рассказывает Лариса из Кохтла-Ярве. - Но, к сожалению, наши старушки воспользоваться этим не могут. Единственный у нас магазин Maxima XX находится в стороне от основных жилых районов. Я, например, живу в Северном микрорайоне, и мне туда идти минут 25. Понятно, что если я там закажу, то с сумками тяжелыми я оттуда не дойду. Транспорт по этому маршруту у нас особо не ходит - это городской маршрут, который должен ходить раз в час, и с ним какие-то сложности всё время. Для меня это не так актуально, но я знаю много пожилых людей, которые вынуждены ходить в магазин, потому что нет возможности доставки”.

Услуги доставки продуктов из супермаркетов в городах Ида-Вирумаа предлагают небольшие фирмы или просто частные лица, предложения которых можно найти в объявлениях.

“У нас есть частные фирмы - я знаю две - которые такую услугу предоставляют, - рассказывает жительница Кохтла-Ярве. - Им можно позвонить и заказать у них список покупок. Они пойдут в нужные магазины и привезут. Но, опять-таки, возникает проблема: в Кохтла-Ярве стоимость доставки у такой фирмы - семь евро. То есть, старушки сразу отпадают. Плюс, если они привозят больше, чем один пакет, то пять евро стоит каждый дополнительный пакет”.

По словам Ларисы, она однажды пользовалась такой услугой, и это не так удобно, как интернет-магазин - могут привезти не совсем то, что имел в виду заказчик. К тому же, покупка получается не бесконтактной, поскольку платить нужно наличными.

Из супермаркета на дом без посредника - только в Нарве

В отличие от Харьюмаа, в Ида-Вирумаа большинство торговых сетей не стали организовывать доставку товаров на дом, а ограничились пунктами выдачи покупок из своих интернет-магазинов.

Например, сервис Barbora.ee предлагает купить товары из Maxima через интернет-магазин. В Ида-Вирумаа невозможно заказать их доставку на дом, но собранные пакеты с покупками можно получить у некоторых магазинов Maxima. Конечно, выходить из дома для этого придется, но контактировать нужно будет только с одним сотрудником магазина, а не со многими покупателями в торговом зале.

В Ида-Вирумаа есть две точки выдачи покупок в Нарве, две в Кохтла-Ярве (в Ярвеской части и в Ахтме) и одна в Силламяэ. Точки выдачи обозначены красными указателями и красной разметкой на асфальте.