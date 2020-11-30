Благотворительные фонды нуждаются в помощи

Коронакризис забрался уже во все сферы жизни. И в то время как одни теряют работу и доход, в благотворительных организациях возникла почти патовая ситуация: количество нуждающихся в помощи увеличивается, а число жертвователей сокращается.
Только недавно Таллинн сообщил, что протягивает руку помощи Продуктовому банку. Число людей, которым жизненно важна продуктовая поддержка, резко увеличилось. Склады вымели практически под ноль, а проводить акции по сбору запасов в торговых центрах стало крайне сложно. Город выделил денег на закупку продуктов, банк смог перевести дух, хотя это ненадолго, поскольку еда требуется постоянно.
Фонд помощи Таллиннской детской больницы, который помогает организовать лечение детей с редкими заболеваниями, оплачивает специальное питание и протягивает руку помощи в самую сложную минуту, сам сейчас с тревогой смотрит в будущее.
Руководитель фонда Инна Крамер сказала, что этот год для фонда оказался не самым печальным, если сравнивать цифры, то пожертвований поступило даже больше, чем в 2019 году: «Казалось бы, проблемы вроде как и нет, но в действительности наличие проблемы показывает тот факт, что многие постоянные жертвователи прекратили договор постоянного платежа. Мы не спрашивали у людей о причинах их решения, но они сами говорят и это ощущается, что они сожалеют, что вынуждены прекратить или остановить эту помощь. Почти в 70 процентах случаев говорится, что изменилась экономическая ситуация и больше нет возможности жертвовать. Многие объясняли расторжение договора потерей работы».
Представитель Детского фонда Эстонии Сирье Гроссманн-Лоот сказала, что ее организация уже 20 лет помогает стипендиями молодым людям, которые выросли в детском доме или в замещающей семье и теперь учатся в университете. «Мы благодарны нашим постоянным жертвователям, но денег все равно не хватает. Сможем ли мы в будущем году помогать всем своим студентам – это большой вопрос», - сказала Гроссманн-Лоот.
По ее словам, многим родителям крайне важно получать совет и помощь от опорных групп, где помогают родителям детей с расстройствами активности и внимания. Деньги на эти программы выделяются с налога на азартные игры, поступление которого сокращается: «Это приведет к тому, что в будущем мы не сможем ходатайствовать о финансировании проектов, а значит, нам придется остановить эту работу».
Одной из самых известных благотворительных организаций является фонд «Подаренная жизнь», который оплачивает лечение людей с онкологическими заболеваниями. Учредитель и руководитель фонда Тойво Тянавсуу сказал, что в этом году ситуация складывается более-менее стабильно: «В этом году мы переживали спады и подъемы. Это как американские горки. В марте, когда в стране ввели чрезвычайное положение, количество жертвователей сократилось примерно на 30 процентов. После жертвователи стали возвращаться. Я не могу сказать, что у нас сократилось количество постоянных жертвователей, напротив, есть тенденция роста. Сейчас около 90 000 человек ежемесячно переводят пожертвования, что помогает нам продолжать работу и протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается».
Серьезным ударом стало то, что в этом году были отменены практически все крупные мероприятия, не состоятся и рождественские праздники, на которые отправлялись и добровольцы, предлагая на месте сделать пожертвования на лечение людям с онкологическими заболеваниями: «Но ничего, мы активизировали свою работу и стали больше бывать на маленьких мероприятиях».
Каждый месяц в фонд поступает 25-30 новых заявок с просьбой о помощи: «То есть практически каждый день к нам приходят люди, которым нужно помочь. Да, у нас часто получается так, что сумма, которую мы должны заплатить, больше той, что поступила на счет. Когда есть возможность, используем запасы, если деньги потрачены под ноль, приходится быть гибкими – увеличивать сумму самофинансирования пациента. Если чаще речь идет о пяти-десяти процентах, то в каких-то ситуациях мы можем предложить взять на себя 50 процентов от суммы».
Тянавсуу говорит, что на будущий год никаких прогнозов не делает: «Мы будем помогать столько, сколько будет в наших силах. Если экономический кризис усугубится, а жертвователей станет меньше, мы сможем помочь меньшему количеству людей. Но надеюсь, что до этого не дойдет».
Ситуация, в которой находится фонд, не самая простая: с приобретаемых лекарств нужно заплатить налог с оборота, который составляет девять процентов. «Да, ситуация смешная и печальная. В прошлом году мы отдали государству 250 000 евро в виде налога. То есть сделали за государство его работу и заплатили ему за это деньги, - говорит представитель фонда. - Если учесть, что деньги мы получаем только в виде пожертвований, выходит, что часть денег, данных людьми на помощь онкологическим больным, мы должны отдавать государству».
Фонд Таллиннской детской больницы
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond
Расчетные счета:
Swedbank: EE142200221001137609
SEB: EE481010220026847017
Luminor: EE921700017000265265
LHV: EE677700771001364621
https://www.toetusfond.ee/anneta/pusiannetus
Телефоны для пожертвований:
900 7705 (5 €)
900 7710 (10 €)
900 7715 (25 €)
"Подаренная жизнь"
SA Hille Tänavsuu Vähiravifond "Kingitud Elu"
Расчетные счета:
Swedbank: EE212200221059073061
Банк SEB: EE211010220228917224
Банк LHV: EE137700771001442514
Банк Luminor: EE591700017003638161
Банк Coop: EE704204278609604509
Телефоны для пожертвований:
900 4005 (5€)
900 4010 (10€)
900 4050 (25€)
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