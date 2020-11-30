Благотворительные фонды нуждаются в помощи

Только недавно Таллинн сообщил, что протягивает руку помощи Продуктовому банку. Число людей, которым жизненно важна продуктовая поддержка, резко увеличилось. Склады вымели практически под ноль, а проводить акции по сбору запасов в торговых центрах стало крайне сложно. Город выделил денег на закупку продуктов, банк смог перевести дух, хотя это ненадолго, поскольку еда требуется постоянно.

Фонд помощи Таллиннской детской больницы, который помогает организовать лечение детей с редкими заболеваниями, оплачивает специальное питание и протягивает руку помощи в самую сложную минуту, сам сейчас с тревогой смотрит в будущее.

Руководитель фонда Инна Крамер сказала, что этот год для фонда оказался не самым печальным, если сравнивать цифры, то пожертвований поступило даже больше, чем в 2019 году: «Казалось бы, проблемы вроде как и нет, но в действительности наличие проблемы показывает тот факт, что многие постоянные жертвователи прекратили договор постоянного платежа. Мы не спрашивали у людей о причинах их решения, но они сами говорят и это ощущается, что они сожалеют, что вынуждены прекратить или остановить эту помощь. Почти в 70 процентах случаев говорится, что изменилась экономическая ситуация и больше нет возможности жертвовать. Многие объясняли расторжение договора потерей работы».

Представитель Детского фонда Эстонии Сирье Гроссманн-Лоот сказала, что ее организация уже 20 лет помогает стипендиями молодым людям, которые выросли в детском доме или в замещающей семье и теперь учатся в университете. «Мы благодарны нашим постоянным жертвователям, но денег все равно не хватает. Сможем ли мы в будущем году помогать всем своим студентам – это большой вопрос», - сказала Гроссманн-Лоот.

По ее словам, многим родителям крайне важно получать совет и помощь от опорных групп, где помогают родителям детей с расстройствами активности и внимания. Деньги на эти программы выделяются с налога на азартные игры, поступление которого сокращается: «Это приведет к тому, что в будущем мы не сможем ходатайствовать о финансировании проектов, а значит, нам придется остановить эту работу».

Одной из самых известных благотворительных организаций является фонд «Подаренная жизнь», который оплачивает лечение людей с онкологическими заболеваниями. Учредитель и руководитель фонда Тойво Тянавсуу сказал, что в этом году ситуация складывается более-менее стабильно: «В этом году мы переживали спады и подъемы. Это как американские горки. В марте, когда в стране ввели чрезвычайное положение, количество жертвователей сократилось примерно на 30 процентов. После жертвователи стали возвращаться. Я не могу сказать, что у нас сократилось количество постоянных жертвователей, напротив, есть тенденция роста. Сейчас около 90 000 человек ежемесячно переводят пожертвования, что помогает нам продолжать работу и протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается».