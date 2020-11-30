Любителей природы приглашают в поход по долине реки Пирита

Район Пирита с начала XX века известен как курортное и оздоровительное место, в котором разнообразие ландшафтов создало предпосылки и для видового разнообразия. Здесь имеются дюны, растут лиственные деревья многих пород, а на террасах древней долины реки произрастают 150-200-летние сосновые леса. На этой территории находится около 650 видов растений и насчитывается более 120 видов птиц. Тут также расположен Ботанический сад, кладбища Метсакальмисту и Пирита.

Походный маршрут по долине реки Пирита составляет семь км и на его прохождение потребуется не менее двух часов. Ландшафт изменчивый, следуя руслу реки, поднимается вверх и вниз. Участники пройдут по тропе здоровья с мягким покрытием, проходя время от времени и по более малым тропам, покрытие которых может быть скользким и грязным. Поэтому рекомендуется одеться по погоде, выбрать подходящую для походов обувь – с нужным протектором подошвы, а также оценить свои силы для длительного маршрута.