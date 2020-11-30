Пн, 30.11.2020
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Юри Ратас

Любителей природы приглашают в поход по долине реки Пирита

Пирита.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

В субботу, 5 декабря, в 13:00 всех любителей природы приглашают принять участие в походе по долине реки Пирита. Гидами будут Пеэтер Пихлак (на эстонском языке) и Александра Муратова (на русском языке).

Речь идет о серии походов «Времена года в природе Таллинна», являющейся частью знакомящего с городской природой проекта «Компас городской природы».

Район Пирита с начала XX века известен как курортное и оздоровительное место, в котором разнообразие ландшафтов создало предпосылки и для видового разнообразия. Здесь имеются дюны, растут лиственные деревья многих пород, а на террасах древней долины реки произрастают 150-200-летние сосновые леса. На этой территории находится около 650 видов растений и насчитывается более 120 видов птиц. Тут также расположен Ботанический сад, кладбища Метсакальмисту и Пирита.

Походный маршрут по долине реки Пирита составляет семь км и на его прохождение потребуется не менее двух часов. Ландшафт изменчивый, следуя руслу реки, поднимается вверх и вниз. Участники пройдут по тропе здоровья с мягким покрытием, проходя время от времени и по более малым тропам, покрытие которых может быть скользким и грязным. Поэтому рекомендуется одеться по погоде, выбрать подходящую для походов обувь – с нужным протектором подошвы, а также оценить свои силы для длительного маршрута.

Количество участников ограничено. Предварительная регистрация откроется 1 декабря в 12:00. Эстонская группа, русская группа. Больше информации о природе, видовом разнообразии и истории Пирита можно найти здесь.

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