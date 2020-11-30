Доброволец дома попечения: ситуация может стать критической очень быстро

"Когда я впервые приехала в Табивереский дом попечения, все работники были на карантине. Работу выполняли добровольцы, которых на месте обучили использованию средств личной защиты. Речь шла о пациентах из группы риска, поэтому ответственность была очень большой. Жизненно важные показатели могли измениться стремительно, и задачей команды было при необходимости позвонить врачу или вызвать скорую помощь", – описала специфику своей работы Хиоб.