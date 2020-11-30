Пн, 30.11.2020
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Мартин Мельдер
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Доброволец дома попечения: ситуация может стать критической очень быстро

Врач в защитном костюме. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Работавшая добровольцем во время коронавирусного кризиса в домах попечения студентка Тартуской высшей школы здравоохранения Мадли Хиоб рассказала в радиопередаче Vikerhommik, что пришлось нелегко, но желание помочь было сильнее, передает Rus.ERR.

"Когда я впервые приехала в Табивереский дом попечения, все работники были на карантине. Работу выполняли добровольцы, которых на месте обучили использованию средств личной защиты. Речь шла о пациентах из группы риска, поэтому ответственность была очень большой. Жизненно важные показатели могли измениться стремительно, и задачей команды было при необходимости позвонить врачу или вызвать скорую помощь", – описала специфику своей работы Хиоб.

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