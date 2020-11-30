Moderna заявила, что ее вакцина эффективна на 100% против тяжелых форм COVID-19

Moderna Inc. в понедельник направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от коронавируса COVID-19.

"Moderna планирует запросить разрешение на экстренное применение вакцины у Управления по санитарному надзору США и условное одобрение на использование от Европейского агентства лекарственных средств", - говорится в пресс-релизе, опубликованным на сайте Moderna.

Сообщается, что встреча комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря.

Как говорится в документе, компания ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется "вскоре после получения разрешения на экстренное использование".

Всего в испытаниях вакцины Moderna участвовали более 30 тысяч человек. Из них COVID-19 заболели 196 человек — это 185 добровольцев, получивших плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. В компании пришли к выводу, что эффективность вакцины составила 94,1%.

Среди участников испытаний 30 человек заболели тяжелой формой COVID-19 — это люди, получившие плацебо вместо вакцины. Из тех, кто получил вакцину, никто в тяжелой форме не болел, что свидетельствует о 100-процентной эффективности вакцины в таких случаях, считают в компании.

В ходе исследований Moderna от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди для одобрения на использование. 20 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

Ожидается, что рассмотрение запроса займет не менее нескольких недель.