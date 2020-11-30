Суд над Сависааром стоил государству 240 000 евро, но получит оно гораздо больше

Государство должно выплатить почти 240 000 евро защитникам по делу о коррупции, связанным с судебным процессом бывшего мэра Таллинна и председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, в то же время как государство получит с различных подсудимых более 250 000 евро.
В результате решений как первой, так и второй инстанций государство должно возместить подсудимым расходы на юридическую помощь и расходы на две экспертизы на общую сумму 238 716,92 евро.
В то же время государство взыскивает в общей сложности 1752 евро в качестве принудительного штрафа с двух осужденных, 15 000 евро с Велло Кунмана и 200 000 евро с Хиллара Тедера за прекращение дела с оппортунизмом. 350 евро, т.е. всего 250 102 евро.
В деле о коррупции, связанном с Сависааром, решение суда вступило в силу в понедельник, когда Госсуд не принял к рассмотрению поданные по этому делу апелляции.