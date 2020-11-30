Автомобиль на пешеходном переходе задел двухлетнего ребенка и уехал: полиция ищет водителя серой машины

По имеющимся на настоящий момент данным, по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу пересекала женщина с двухлетним ребенком, когда идущий на шаг впереди мальчик получил легкий удар от серого автомобиля.

Известно, что в левом ряду автомобили стояли и ожидали поворота налево, а мать с ребенком начали пробираться между ними. Водитель ехавшего в правом ряду серого автомобиля, вероятно, не заметил пешеходов и самого происшествия, поскольку не остановился и поехал дальше.

Ребенок, к счастью, получил легкие травмы, ему оказали первую помощь в больнице и разрешили отправиться домой.