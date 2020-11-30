Пн, 30.11.2020
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Танель Кийк
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  • Автомобиль на пешеходном переходе задел двухлетнего ребенка и уехал: полиция ищет водителя серой машины

Автомобиль на пешеходном переходе задел двухлетнего ребенка и уехал: полиция ищет водителя серой машины

ФОТО: Politsei

Сегодня, 30 ноября, около 13.45 в Тарту у дома на улице Аардла, 20 произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок. Полиция ищет водителя и очевидцев этого инцидента. 

По имеющимся на настоящий момент данным, по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу пересекала женщина с двухлетним ребенком, когда идущий на шаг впереди мальчик получил легкий удар  от серого автомобиля. 

Известно, что в левом ряду автомобили стояли и ожидали поворота налево, а мать с ребенком начали пробираться между ними. Водитель ехавшего в правом ряду серого автомобиля, вероятно, не заметил пешеходов и самого происшествия, поскольку не остановился и поехал дальше. 

Ребенок, к счастью, получил легкие травмы, ему оказали первую помощь в больнице и разрешили отправиться домой. 

Полиция просит всех, кто стал свидетелем ДТП или узнает себя в водителе серого автомобиля, позвонить по телефону 730 8814 или написать на электронный адрес louna.ate@list.politsei.ee.

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