Пн, 30.11.2020
Мы очень сильно постараемся, чтобы это рождество осталось незабываемым. И не только из-за распространения вируса. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фининспекция: TechCapital Process OÜ не имеет права оказывать инвестиционные услуги

Фининспекция: TechCapital Process OÜ не имеет права оказывать инвестиционные услуги

Фото иллюстративное.

ФОТО: Mike Espenhain/PantherMedia / Mike Espenhain

Финансовая инспекция (FI) предостерегает клиентов и инвесторов: предлагающее инвестиционные услуги предприятие TechCapital Process OÜ не имеет на это лицензии.

Фининспекция сообщает, что компания не имеет лицензии на предоставление инвестиционных услуг в Эстонии, это значит, что TechCapital Process OÜ не имеет права предоставлять здесь инвестиционные услуги. Компания предлагает возможность торговать в среде gulftrader.com различными ценными бумагами. 

Список компаний, имеющийх лицензии финансовой инспекции или имеющих право на оказание трансграничных услуг, доступен на веб-сайте инспекции.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back