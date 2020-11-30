Фининспекция: TechCapital Process OÜ не имеет права оказывать инвестиционные услуги

Финансовая инспекция (FI) предостерегает клиентов и инвесторов: предлагающее инвестиционные услуги предприятие TechCapital Process OÜ не имеет на это лицензии.
Фининспекция сообщает, что компания не имеет лицензии на предоставление инвестиционных услуг в Эстонии, это значит, что TechCapital Process OÜ не имеет права предоставлять здесь инвестиционные услуги. Компания предлагает возможность торговать в среде gulftrader.com различными ценными бумагами.
Список компаний, имеющийх лицензии финансовой инспекции или имеющих право на оказание трансграничных услуг, доступен на веб-сайте инспекции.