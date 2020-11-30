Коронавирус попал в руководство кибер-подразделениями

В командовании кибер-подразделениями на данный момент 23 коронапозитивных срочнослужащих. Из них 13 человек на изоляции в городке на Фильтри-теэ, и 10 человек в Центре здоровья Сели. «Положительный тест на коронавирус получил один действующий военнослужащий, который находится в изоляции дома», - сказал Postimees младший лейтенант Ханс Вега Лехепуу.

Зараженным призывникам бесконтактно привозят еду в контейнерах.

Пока что у всех зараженных наблюдаются легкие симптомы. «Распространены потеря обоняния, боль в мышцах, температура, усталость, кашель, насморк. В больничном лечении никто не нуждается», - пояснил младший лейтенант.

Военный городок Тапа также не остался в стороне от коронавируса. В настоящее время 40 призывников, у которых был положительный результат на коронавирус, находятся в изоляции в военном городке Тапа. С начала ноября до сегодняшнего дня вылечили 47 служащих.