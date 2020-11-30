Три школы перешли на дистанционное обучение

Директор гимназии Яак Исраэль уточнил, что зараженный — не учитель, а работник из обслуживающего персонала школы, пишет Sakala. «Поскольку мы больше не можем предлагать в школе питание, вся школа переходит на дистанционное обучение», - объяснил он.

Согласно первоначальным распоряжениям Департамента здоровья, гимназия находится на дистанционном обучение до конца недели и ученики вернутся в школу 7 декабря, если выяснится, что других зараженных нет. На дистанционном обучении останутся те классы, которым будет выдано отдельное указание.

Директор подтвердил, что школа готова к полному переходу на дистанционное обучение. «Все площадки используются, у учеников и учителей созданы аккаунты, - сказал директор. - Проходят как видеоуроки, так и индивидуальные занятия, ученики делают самостоятельную работу».

Исраэль говорит, что все-таки в школьной семье царит обеспокоенность. «Много неизвестности, но я верю, что на этой неделе дистанционное обучение поможет снять напряжение», - сказал директор.

По словам старейшины волости Мульги Имре Югомяэ, помимо гимназии имени Китцберга, на дистанционное обучение отправили и учеников с шестого по девятый классы основной школы Халлисте, поскольку им преподавал работающий в гимназии Китцберга учитель.

Также на дистанционное обучение вчера перешла находящаяся на границе волости Мульги, но принадлежащая волости Вильянди школа Пайсту. Как долго продлится удаленное обучение, станет ясно во вторник, когда учителя сдадут пробы на коронавирус.

По оценке Югомяэ, в основном коронавирус распространятся в волости именно в районе Каркси-Нуйа. По его словам, положение нельзя назвать хорошим, но оно все-таки под контролем. «Но в уезде мы та волость, где заметен тренд роста зараженных, - отметил Югомяэ. - Призываю всех: пожалуйста, пожалуйста относитесь к профилактическим мерам очень серьезно. Носите маски. Мойте руки. Избегайте чрезмерных контактов с другими людьми, на работу, конечно, надо ходить, но после работы лучше побыть дома. Так мы сможем взять вирус под контроль».

В волости Вильянди в понедельник на домашнее обучение перешла вся гимназия Тарвасту, но они должны вернуться в школу со среды. В волости Пыхья-Сакала школы работают в привычных условиях. В Вильянди, по данным горуправы, с понедельника на дистанционном обучении один класс Кесклиннаской школы.

Все детские сады в уезде работают, только одна группа вильяндиского сада на самоизоляции, срок которой завершается во вторник.

Из трех волостей Вильяндимаа, по данным Департамента здоровья, именно в волости Мульги больше всего зараженных. Но больше всего зараженных в уезде все-таки в городе Вильянди.