Совет по этике: вступление бывшего генпрокурора Перлинг в партийное объединение неэтично

По словам руководителя отдела по связям с общественностью прокуратуры Каарела Калласа, совет прокуратуры по этике счел, что, поскольку прокурорам запрещено законом быть членами партий, совет по этике также считает неэтичным быть членом группы поддержки внутрипартийного объединения.

По оценке совета по этике, вступление в группу поддержки и последующая деятельность в этом качестве может поставить под сомнение независимость прокуратуры.

Генпрокурор Андрес Пармас пояснил, что полностью согласен с оценкой совета по этике. «Поддержка политической партии несовместима с прокуратурой, независимо от того, приостановлены ли в настоящее время служебные отношения прокурора или нет. В данном случае оценивалась исключительно принадлежность прокурора к внутрипартийному объединению, и на данный момент мы не говорим о том, что прокурор выступает в роли политика. Я очень надеюсь, что все прокуроры поймут это и не ошибутся», — добавил генеральный прокурор Пармас.

«Решение пойти в политику на сегодня ни в коем случае не популярное решение, просто в какой-то момент чаша терпения переполняется и ты понимаешь, что больше нельзя мириться с популистами и горлопанами. Чем больше профессионалов своего дела займутся политикой, тем быстрее удастся навести порядок в государстве», — подчеркнула Перлинг.

«С самого лета я чувствовала нарастающую симпатию к "Правым". У них есть идеи, воля и опыт, которые могут изменить сегодняшнее положение вещей. Изменение в политике в Эстонии должно начаться с партии "Отечество", которая в последнее время, к сожалению, стала мягкой игрушкой, которую подмяли под себя популисты, поэтому у многих из избирателей Правых на самом деле нет партии, которую они могли бы поддержать и на которую надеяться», — пояснила Перлинг.

По ее словам, партия «Отечество» должно стать силой, которая будет способствовать превращению Эстонии в открытое, мудрое и успешное государство. «Идеи и мысли "Правых" в этом отношении пересекаются с моими убеждениями и по этой причине я — на первых порах в роли беспартийного участника группы поддержки — хочу принять участие в деятельности объединения "Правые" и внести свой вклад в развитие Эстонии», — пояснила Перлинг.