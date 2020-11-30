Эстонская сборная завоевала третью медаль на чемпионате Европы по боксу.

Около года назад эстонский боксер уже встречался с Ренатом Саровым, но за это время оба боксера сильно изменились. Ренат в поединке с Йоозепом выбрал агрессивную манеру боя, но Йоозепу удалось взять преимущество в свои руки.

В ходе четвертьфинального боя Йоозепу Пальму удалось стать хозяином ринга. Йоозеп следовал рекомендациям тренера, что помогло ему завершить бой победой и выйти в полуфинал.

Помимо Йоозепа, к полуфинальному бою готовиться трёхкратная чемпионка Эстонии по боксу Александра Мелис. Ей предстоит сложный поединок с имеющей международный опыт соперницей из Косово, ранее выступавшей на чемпионате Европы.

«Очень приятно за нашу сборную: впервые за долгое время парень и девушка в полуфинале чемпионата Европы. Если мы выйдем в финал, то сотворим историю эстонского бокса. Шансы у наших ребят есть: Александра боксирует с спортсменкой из Косово, а Йозеп - с болгарином. Ребята настроены побеждать», - считает старший тренер сборной Эстонии Евгений Головач.

Ранее, эстонская спортсменка Диана Горишная, выйдя в полуфинал чемпионата Европы среди молодежи, завоевала бронзовую медаль. «Несмотря на тяжелое время, когда тренировочный процесс членов команды был прерван и его было трудно планировать из-за ограничений, наложенных из-за пандемии, наша команда в этом году везет в Эстонию три медали чемпионата Европы!» - рассказала генеральный секретарь Союза бокса Эстонии Елена Калбина.