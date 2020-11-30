Пн, 30.11.2020
Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Эстонская сборная завоевала третью медаль на чемпионате Европы по боксу

Эстонская сборная завоевала третью медаль на чемпионате Европы по боксу

Эстонская сборная завоевала третью медаль на чемпионате Европы по боксу.

ФОТО: Eesti Poksiliit

Вчера, 29 ноября в Софии, Болгария состоялась третья и последняя часть четвертьфинала чемпионата Европы по боксу среди юниоров. Пятнадцатилетний эстонский спортсмен Йоозеп Пальм уверенно победил своего соперника, латвийца Рената Сарова, что обеспечило ему выход в полуфинал.

Около года назад эстонский боксер уже встречался с Ренатом Саровым, но за это время оба боксера сильно изменились. Ренат в поединке с Йоозепом выбрал агрессивную манеру боя, но Йоозепу удалось взять преимущество в свои руки. 

В ходе четвертьфинального боя Йоозепу Пальму удалось стать хозяином ринга. Йоозеп следовал рекомендациям тренера, что помогло ему завершить бой победой и выйти в полуфинал. 

Помимо Йоозепа, к полуфинальному бою готовиться трёхкратная чемпионка Эстонии по боксу Александра Мелис. Ей предстоит сложный поединок с имеющей международный опыт соперницей из Косово, ранее выступавшей на чемпионате Европы.

«Очень приятно за нашу сборную: впервые за долгое время парень и девушка в полуфинале чемпионата Европы. Если мы выйдем в финал, то сотворим историю эстонского бокса. Шансы у наших ребят есть: Александра боксирует с спортсменкой из Косово, а Йозеп - с болгарином. Ребята настроены побеждать», - считает старший тренер сборной Эстонии Евгений Головач.

Ранее, эстонская спортсменка Диана Горишная, выйдя в полуфинал чемпионата Европы среди молодежи, завоевала бронзовую медаль. «Несмотря на тяжелое время, когда тренировочный процесс членов команды был прерван и его было трудно планировать из-за ограничений, наложенных из-за пандемии, наша команда в этом году везет в Эстонию три медали чемпионата Европы!» - рассказала генеральный секретарь Союза бокса Эстонии Елена Калбина.

В чемпионате Европы по боксу среди юниоров в Софии принимают участие 20 стран, среди которых Латвия, Литва, Россия, Франция, Испания, Швеция, Эстония и другие. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back