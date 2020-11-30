Витсур: четвертый квартал для экономики Эстонии будет не лучше третьего

В интервью BNS Витсур сказал в понедельник, что, во-первых, в третьем квартале частично удалось реализовать то, что не получилось сделать во втором квартале из-за локдауна. Кроме того, многие предприятия — как в Эстонии, так и за рубежом, смогли пережить лето благодаря как собственным резервам, так и мерам поддержки, которых к концу года в прежнем необходимом объеме уже не будет.

В качестве третьей причины советник президента упомянул возвращение пандемии коронавируса, вторая волна которой местами оказалась жестче, чем это было весной.

По словам Витсура, если в третьем квартале у многих предприятий дела пошли лучше, чем предполагалось и они сумели адаптироваться к новым условиям, то в большинстве секторов реальной экономики ситуация была не столь оптимистичной, дела у предприятий турсектора, у бюро путешествий еще хуже, чем весной.