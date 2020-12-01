Студия Postimees: введут ли локдаун на Новый год?
Насколько реально закрытие Эстонии к зимним праздникам? Как бизнес переживет новогодний локдаун? Почему правительство медлит, а власти Таллинна выступают за более жесткие ограничения? Чем объясняются разные позиции города и государства?
Гости студии – министр экономики Таави Аас и мэр Таллинна Михаил Кылварт. Смотрите прямой эфир в 15:00!
- Недавно Михаил Кылварт высказался за введение локдауна. Почему это должно помочь? На какое время необходимо закрыть страну?
- Верно ли, что правительство медлит с введением чрезвычайного положения, чтобы избежать выплаты компенсаций предпринимателям?
- Готов ли Таллинн частично покрыть убытки бизнеса в случае локдауна? Всем ли арендаторам будут предоставлены скидки? Контролирует ли город субарендаторов?
- Чем объясняются разные позиции города и правительства? Не является ли это признаком усиления внутрипартийной конкуренции?
- Не получится ли так, что чем дольше оттягивать с локдауном, тем дороже это обойдется стране?