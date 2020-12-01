В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе ехавшего на самокате мальчика

Инцидент имел место около 17.10 у дома номер 71 на Таммсааре-теэ. Автомобиль Renault Clio, которым управляла 79-летняя женщина, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате.