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Юри Ратас
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  • В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе ехавшего на самокате мальчика

В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе ехавшего на самокате мальчика

Самокат.

ФОТО: Sander Ilvest

В понедельник, 30 ноября, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал ехавший на самокате ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 17.10 у дома номер 71 на Таммсааре-теэ. Автомобиль Renault Clio, которым управляла 79-летняя женщина, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе 10-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате.

Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

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