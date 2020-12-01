Столтенберг: Россия наращивает военную мощь вокруг НАТО

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🗣️ | Pre-Ministerial press conference previewing two days of #NATO #ForMin online meetings. https://t.co/5dfgMZOk3O — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 30, 2020

"Россия модернизирует свой ядерный арсенал и размещает новые ракеты. Она размещает больше сил поблизости от нас от Крайнего Севера до Сирии и Ливии. Мы также видим усиление российского присутствия в результате кризисов в Белоруссии и Нагорном Карабахе", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне министерского совещания НАТО.

По его словам, министры обсудят, что еще должен сделать альянс, чтобы отреагировать на растущую военную активность России и поддерживать режим контроля над вооружениями, включая ограничения на ядерные боеголовки в связи с истечением договора СНВ в феврале 2021 года.

Генсек альянса добавил, что обсуждение безопасности в Черноморском регионе состоится на отдельной сессии с участием глав МИД Грузии и Украины.

К числу важнейших вызовов альянсу, которые будут рассматривать министры иностранных дел НАТО на своей виртуальной встрече, Столтенберг отнес "глобальный сдвиг в балансе сил с подъемом Китая".

К этой натовской дискуссии присоединятся азиатско-тихоокеанские партнеры альянса: Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, а также главы МИД Финляндии и Швеции и высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Китай не является нашим противником", - оговорился генсек НАТО. Он отметил, что рост этой страны представляет собой важную возможность для западной экономики и торговли. С Китаем необходимо взаимодействовать по таким вопросам, как контроль над вооружениями и изменение климата.

"Но есть и важные вызовы нашей безопасности. Китай вкладывает огромные средства в новое оружие. Он приближается к нам от Арктики до Африки. И инвестирует в нашу инфраструктуру. Китай не разделяет наших ценностей. Он не уважает основные права человека и пытается запугать другие страны", - перечислил Столтенберг обеспокоенности альянса по отношению к Китаю.

Еще одна важная тема видеосовещания натовских министров иностранных дел - миссия в Афганистане. Присутствие НАТО в Афганистане, считает генсек альянса, связано с дилеммой, которую не просто разрешить.

По его словам, основной вопрос в том, что в заключенном соглашении между США и "Талибаном" говорится, что международные силы, включая НАТО, должны покинуть Афганистан к 1 мая.

"По этой причине перед всеми нами стоит дилемма. Либо мы там остаемся, потому что понимаем, что "Талибан" не выполняет свою часть соглашения и принятые обязательства. Но тогда мы рискуем, что продолжится военное присутствие и продолжатся боестолкновения", - сказал генсек НАТО.

"Либо мы уходим. Но тогда мы рискуем тем, что потеряем достижения в борьбе с международным терроризмом и созданное нами положение, при котором Афганистан больше не должен стать площадкой международного терроризма", - продолжил Столтенберг.