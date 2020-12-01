Шантаж, кумовство и оскорбления: российский магнат в шоке от того, как ведется бизнес в Эстонии

Петров приехал сюда из Москвы - он очень успешный бизнесмен, который решил вложить в Эстонию десятки миллионов евро, то есть построить здесь три многоэтажных жилых дома.

Компания Петрова в России больше, чем все крупнейшие девелоперы недвижимости Эстонии вместе взятые: в ней работает 12 600 человек, что примерно в четыре раза больше, чем, например, в компании Maxima, крупнейшем работодателе Эстонии, в которой работает 3600 человек.

В 2014 году Петров за 2 миллиона евро купил недвижимость рядом со стадионом Калев у Swedbank, а точнее - у его дочерней компании Ektornet, занимающейся проблемными кредитами.

Эстонские строители приняли Петрова за богатого и глупого русского и задумались, как бы им похитрее оставить его с носом. По словам Петрова, эстонские строители, то есть генеральные подрядчики делали ему предложения, которые явным образом содержали решения более низкого качества, а цены на строительные работы, которые предлагались ему как иностранцу, не соответствовали рыночным условиям.

Но больше всего Петров недоволен весьма странной ситуацией, возникшей, когда к нему обратился известный в Эстонии "банкротных дел мастер" Тармо Ноот.

Проблемы на строительном объекте Kalev Panorama возникли, когда эстонская компания Windoor проводила работы по остеклению балконов: она замерила один из балконов и, вероятно, сделала на основании этого замера остекление всего дома, но потерпела неудачу, потому что не все окна и балконы в домах были одного размера.

У Windoor возникли проблемы с Петровым, потому что бизнесмен остался недоволен работой. Дело закончилось тем, что он нашел другого поставщика окон и произвел окончательный расчет с Windoor. Внезапно из ниоткуда появился представитель Windoor Тармо Ноот, известный в Эстонии как профессиональный ликвидатор компаний. И, по словам Петрова, он начал рассказывать странные истории о своих влиятельных дочерях.

По словам Петрова, акционерное общество Windoor, выполнившее работы некачественно, все же хотело получить за работу всю сумму. Петров заплатил им предоплату в размере 400 000 евро, то есть около 80% от общего объема. Когда Петров отказался выплатить оставшиеся 100 000 евро, Windoor обратился за помощью к Тармо Нооту, который начал переговоры с Петровым и дал ему понять, что россиянин все равно должен заплатить оконной фирме за работу.

В одном из писем Петрову Ноот предложил ему поговорить как "старый коммунист с коммунистом", и это показалось российскому предпринимателю оскорбительным, поскольку его прадед был расстрелян коммунистами в 20-е годы. Московский магнат отказался от дальнейшего общения с назойливым представителем Windoor, передав дело своему юристу.