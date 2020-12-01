Объем промышленного производства за время коронакризиса впервые увеличился

Промышленность – это крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех секторов: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, впервые после объявления чрезвычайного положения объем производства промышленных предприятий увеличился. «Самый большой вклад в это внесла обрабатывающая промышленность за счет роста производства компьютеров и электронного оборудования, а также деревообработки. При сравнении следует также учитывать, что в обрабатывающей промышленности объемы производства начали снижаться еще с октября прошлого года», – уточнила Бундер.

Рост объемов производства наблюдался в двух третях отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее весомых промышленных отраслей более всего сократилось производство строительных материалов и изделий из металла.

На внешний рынок продано 68% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности, наибольшая доля экспортных продаж пришлась на фармацевтику, производство компьютеров и электронного оборудования. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт увеличились в сравнении с прошлым годом на 6%, однако на внутренний рынок сократились также на 6%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в промышленности в целом произведено в октябре на 2% больше продукции, чем в сентябре, и в обрабатывающей промышленности – на 3% больше.