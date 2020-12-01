Собаку, которую искали несколько дней, нашли в Пярну в море

Празднующий первый день рождения кобель породы китайская хохлатая Атамай на прошлой неделе пережил невероятное приключение: испугавшееся во время прогулки дорожного ремонта и сорвавшееся с поводка животное четыре дня находилось в бегах, пока спасатели не вытащили его из моря и не доставили в ветеринарную клинику, где он с радостью воссоединился со своими хозяевами, пишет Postimees.
По словам хозяев собаки, Атамай попал в семью две недели назад из приюта. В начале прошлой недели животное выгуливали в прибрежном парке, внезапно на проходивших поблизости ремонтных работах дороги прогремел резкий грохот, которого собака настолько испугалась, что вскочила на задние лапы, вывернулась из ошейника и рванула наутек.
Хозяин рассказал, что Атамай был настолько взволнован, что не реагировал на кличку и очень быстро пропал из поля зрения. Поиски и крики результата не принесли.
Собаку три дня искали на побережье, но ее не было не видно, не слышно.
В пятницу после обеда женщина, совершавшая прогулку со скандинавскими палками за спа-гостиницей «Стандарт» заметила в море белое пятно. Сердце не давало покоя, и она решила поближе рассмотреть увиденное. При ближайшем рассмотрении и выяснилось, что белое пятно – это сидящая на кочке посреди моря собачка.
Поскольку людей рядом с животным не было, прохожая позвонила в Центр тревоги и поспешившие на место спасатели доставили попавшего в беду Атамая на берег и отвезли в ветеринарную клинику.
Владелец клиники «Terveks» Тарви Марксон сказал, что здоровье маленькой собачки было хорошим: «Спасатели замотали его в теплое одеяло, тело было сухим, только лапы мокрые. В лечении он не нуждался».
По словам хозяина, Атамай, конечно, чипирован, но данные чипа в регистр не внесены. К счастью, нашедшая собаку женщина вышла на след владельцев.
Хозяин добавил, что после пережитого собака была уставшей и грязной, но радовалась возвращению домой: «Он был голодный, но, к счастью, со здоровьем у него кажется все в порядке. По ложечке накормили его супом». Хозяин уточнил, что на языке маори Атамай означает умный.