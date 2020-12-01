Собаку, которую искали несколько дней, нашли в Пярну в море

По словам хозяев собаки, Атамай попал в семью две недели назад из приюта. В начале прошлой недели животное выгуливали в прибрежном парке, внезапно на проходивших поблизости ремонтных работах дороги прогремел резкий грохот, которого собака настолько испугалась, что вскочила на задние лапы, вывернулась из ошейника и рванула наутек.

Хозяин рассказал, что Атамай был настолько взволнован, что не реагировал на кличку и очень быстро пропал из поля зрения. Поиски и крики результата не принесли.

Собаку три дня искали на побережье, но ее не было не видно, не слышно.

В пятницу после обеда женщина, совершавшая прогулку со скандинавскими палками за спа-гостиницей «Стандарт» заметила в море белое пятно. Сердце не давало покоя, и она решила поближе рассмотреть увиденное. При ближайшем рассмотрении и выяснилось, что белое пятно – это сидящая на кочке посреди моря собачка.

Поскольку людей рядом с животным не было, прохожая позвонила в Центр тревоги и поспешившие на место спасатели доставили попавшего в беду Атамая на берег и отвезли в ветеринарную клинику.

Владелец клиники «Terveks» Тарви Марксон сказал, что здоровье маленькой собачки было хорошим: «Спасатели замотали его в теплое одеяло, тело было сухим, только лапы мокрые. В лечении он не нуждался».

По словам хозяина, Атамай, конечно, чипирован, но данные чипа в регистр не внесены. К счастью, нашедшая собаку женщина вышла на след владельцев.