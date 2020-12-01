Последний ключевой штат официально подтвердил победу Байдена на президентских выборах

Избирательный штаб действующего президента Дональда Трампа потратил 3 миллиона долларов на пересчет голосов в округах Милуоки и Дейн, включая столицу Висконсина Мэдисон. В результате преимущество Байдена, обходившего Трампа на 20 тысяч голосов, даже упрочилось.

В Милуоки он получил дополнительные 132 голоса, а в Дейне на 45 увеличилось количество голосов, поданных за Трампа. Таким образом, демократ получает 10 голосов выборщиков от Висконсина.

"Нет никаких оснований утверждать, что имело место широко распространенное мошенничество, которое могло бы повлиять на результаты", - заявил генпрокурор штата Джош Каул, слова которого приводит АР. Ранее победу Байдена официально утвердили Аризона, Пенсильвания, Мичиган, Невада и Джорджия.