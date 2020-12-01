Около 20 человек заразились коронавирусом после первого этапа вакцинирования "Спутником V"

"Сейчас мы можем достоверно говорить, что у нас есть всего порядка двух десятков случаев, когда люди заболели COVID, и это ассоциировано с вакциной. Но говорить, что они были вакцинированы и заболели COVID, тоже некорректно: большинство из этих людей не получили второго компонента вакцины, не получили полноценно выработанного иммунитета", - объяснил он.

По его словам, иммунитет вырабатывается на 42-й день после вакцинации, а интервал между введением первого и второго компонентов вакцины составляет 21 день, пишет Newsru. Введение двух компонентов вакцины, по словам Тарасова, должно обеспечить достаточно сильный и продолжительный иммунитет.

Он добавил, что из 38 первых добровольцев, привитых "Спутником V" в июне, до регистрации вакцины, никто не заболел. Эти люди на протяжении всей вакцинации находились на карантине в Сеченовском университете. Спустя полгода специалисты продолжают отслеживать их состояние. "38 человек живут в Москве и регионах активной социальной жизнью, работают, это, на мой взгляд, обнадеживающая информация", - сказал Тарасов.

Он также отметил, что сама вакцина заразить коронавирусом не может. "Используемые в ней антигены, вызывающие реакции иммунного ответа, не позволяют вам заболеть ковидом", - пояснил директор института. У человека с бессимптомным течением инфекции побочных эффектов и осложнений, по его словам, "ожидать не приходится": заболевший, "скорее всего, даже не заметит, что у него будет ковид".

Недостатком вакцины Тарасов назвал сложное технологическое производство. "Двухкомпонентное производство влияет на возможности производства. Технологически вакцина более сложная, но, с другой стороны, она более безопасная", - сообщил он.