Вт, 1.12.2020
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Мартин Мельдер

Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом

Льюис Хэмилтон.

ФОТО: Hasan Bratic/SIPA/Hasan Bratic/SIPA

Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон, обеспечивший себе на позапрошлом этапом седьмой по счету чемпионский титул, заразился коронавирусом.

Серия Ф1 через социальные сети сообщила, что Хэмилтон сдал положительный тест и поэтому пропустит следующий этап.

«Команда Mercedes с сожалением вынуждена признать, что Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на Covid-19 и поэтому должен будет пропустить Гран-при Сахира на выходных», - сообщила его команда.

В воскресенье Хэмилтон победил на Гран-при Бахрейна, а уже в понедельник почувствовал себя нездоровым. Тест показал наличие коронавируса, что автоматически лишает семикратного чемпиона мира возможности участвовать в следующей гонке. Кто заменит его за рулем болида Mercedes, пока неизвестно.

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