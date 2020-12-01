Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом

«Команда Mercedes с сожалением вынуждена признать, что Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на Covid-19 и поэтому должен будет пропустить Гран-при Сахира на выходных», - сообщила его команда.

В воскресенье Хэмилтон победил на Гран-при Бахрейна, а уже в понедельник почувствовал себя нездоровым. Тест показал наличие коронавируса, что автоматически лишает семикратного чемпиона мира возможности участвовать в следующей гонке. Кто заменит его за рулем болида Mercedes, пока неизвестно.