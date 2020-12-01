Э-аптекам запретили давать данные о рецептах других людей

Другие люди, конечно, должны иметь возможность купить рецептурное лекарство для больного, но решение должно обеспечивать, что аптекарь удостоверился, что в информацию о рецептах заходят с разрешения их владельцев. Инспекция не согласилась в решением трех э-аптек.

Когда юрист инспекции проверил сайты э-аптек, через окно общения он очень быстро добрался до информации о рецептах чужих людей. Сначала ему нужно было выбрать, хочет он получить доступ к рецептам, выписанным ему саму, или кому-то другому, и когда он ввел личный код чужого человека, он получил право просмотреть эту информацию. Только в одной из трех аптек у него заранее потребовали подтвердить, что он имеет право доступа к информации. Однако добровольное согласие собственника рецепта это нечто иное, поскольку э-аптека не может проверить, дано ли разрешение на самом деле и на что, а также было ли оно дано добровольно.