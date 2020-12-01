Э-аптекам запретили давать данные о рецептах других людей

30 ноября Инспекция защиты данных потребовала от трех аптек немедленно прекратить выдавать в э-аптеках данные о рецептах других людей по предъявлению личного кода пациента. В случае неповиновения пригрозили назначить взыскание в размере 100 000 евро. Как оказалось, чужие люди, введя личный код, могли просматривать список рецептов, не имея на то разрешения от самого пациента.
«Мы посчитали необходимым немедленно остановить загрузку чужих действующих рецептов по личному коду, поскольку для этого нет законного основания»,- сказала руководитель по надзору Марис Луха.
Другие люди, конечно, должны иметь возможность купить рецептурное лекарство для больного, но решение должно обеспечивать, что аптекарь удостоверился, что в информацию о рецептах заходят с разрешения их владельцев. Инспекция не согласилась в решением трех э-аптек.
Когда юрист инспекции проверил сайты э-аптек, через окно общения он очень быстро добрался до информации о рецептах чужих людей. Сначала ему нужно было выбрать, хочет он получить доступ к рецептам, выписанным ему саму, или кому-то другому, и когда он ввел личный код чужого человека, он получил право просмотреть эту информацию. Только в одной из трех аптек у него заранее потребовали подтвердить, что он имеет право доступа к информации. Однако добровольное согласие собственника рецепта это нечто иное, поскольку э-аптека не может проверить, дано ли разрешение на самом деле и на что, а также было ли оно дано добровольно.
Инспекция защиты данных по собственной инициативе начало расследование на основании пункта восьмого, части третьей 56-й статьи Закона о защите личных данных. Предписание-предупреждение получили э-аптеки сетей Apotheka, Südameapteegi и Azeta.ee.