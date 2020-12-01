Фото ⟩ Грузовик с удобрениями вылетел с дороги и перевернулся

ДТП произошло в 20.20 в волости Рыуге на 206-км шоссе Рига-Псков в деревне Кауби, где ехавший в сторону России перевозивший удобрения грузовик с латвийскими номерами вылетел с дороги и перевернулся на бок, сообщил Lõuna-Eesti Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Фред Пюсс.