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Танель Кийк
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  • Грузовик с удобрениями вылетел с дороги и перевернулся

Фото ⟩ Грузовик с удобрениями вылетел с дороги и перевернулся

Грузовик вылетел с дороги во время снегопада.

ФОТО: Misso vabatahtlikud päästjad

В Вырумаа в понедельник, 30 ноября, вечером ехавший из Латвии в Россию грузовик с удобрениями вылетел в кювет.

ДТП произошло в 20.20 в волости Рыуге на 206-км шоссе Рига-Псков в деревне Кауби, где ехавший в сторону России перевозивший удобрения грузовик с латвийскими номерами вылетел с дороги и перевернулся на бок, сообщил Lõuna-Eesti Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Фред Пюсс.

ФОТО: Misso vabatahtlikud päästjad

Люди в ДТП не пострадали. Груз из грузовика не рассыпался и утечек топлива не произошло.

«Грузовик движению не препятствовал. Дорога на месте происшествия была скользкой от мокрого снега», - добавил Пюсс.

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