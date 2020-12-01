На Пирита-теэ открывается новая полоса общественного транспорта

Работы по строительству новой полосы общественного транспорта на улице Пирита завершены, и во вторник полоса будет открыта для движения. Первую поездку по новому отрезку совершат вице-мэр Калле Кландорф и председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич на автобусе, который отправится в 12 часов от Оруских ворот Таллиннского певческого поля.

Новая полоса протяженностью 2,1 км берет начало от бывшего здания TV1 (ул. Пирита-теэ, 12) и идет по направлению из центра города к улице Козе. В ходе работ на всем отрезке было уложено устойчивое к деформации и износу асфальтобетонное покрытие общей площадью около 25 000 кв.м, привели в порядок и граничащую с объектом зеленую территорию на площади примерно 19 000 кв.м .