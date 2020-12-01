На скользкой дороге столкнулись фургон и грузовик

В понедельник около 17:00 на 50-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа, то есть в нескольких сотнях метров от кругового перекрестка Пярнуского шоссе, произошло ДТП. Как пишет Sakala, потерявший управление фургон Citroën Jumper в результате столкновения с грузовиком наехал на дорожное ограждение.
Согласно первоначальным данным, ДТП произошло из-за того, что дорога была скользкой. Пресс-секретарь полиции рассказал, что столкнулись фургон Citroën Jumper и грузовик MAN, водители достигли соглашения без помощи полиции. Пострадавших нет.
В Вильянди и его окрестностях местами дорога очень скользкая, есть опасность черного льда. Водителей просят быть крайне внимательными.