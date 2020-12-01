Окружной суд: пункт обмена шприцев может работать в жилом доме на улице Ситси в Таллинне

Таллиннский окружной суд отменил прошлогоднее решение суда первой инстанции, который счел, что пункт обмена шприцев работает в жилом доме на улице Ситси в Пыхья-Таллинне незаконно, пишет Rus.ERR.ee.
В ноябре окружной суд вынес новое постановление, отклонив ходатайство квартирного товарищества и удовлетворив жалобу предприятия Kindralite Kinnisvara OÜ. Это означает, что фирма-владелец недвижимости имеет право сдавать в аренду свои расположенные в жилом доме помещения в том числе для такой деятельности, как обмен шприцев.
Также, согласно позиции окружного суда, все расходы на судебное производство должно будет оплатить квартирное товарищество. Решение не вступило в силу, его можно обжаловать в Государственном суде.