Окружной суд: пункт обмена шприцев может работать в жилом доме на улице Ситси в Таллинне

В ноябре окружной суд вынес новое постановление, отклонив ходатайство квартирного товарищества и удовлетворив жалобу предприятия Kindralite Kinnisvara OÜ. Это означает, что фирма-владелец недвижимости имеет право сдавать в аренду свои расположенные в жилом доме помещения в том числе для такой деятельности, как обмен шприцев.