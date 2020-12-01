Volkswagen инвестирует сотни миллионов в свою дочернюю компанию в Эстонии

Volkswagen Group планирует инвестировать миллиарды евро в свою компанию по разработке программного обеспечения в ближайшие годы, а часть этой суммы будет инвестирована в Эстонию, пишет новостной портал ERR.

По данным Департамента статистики, в ближайшее время денежные потоки, поступающие в Эстонию, могут значительно увеличиться и ощутимо повлиять на экономику страны.

«Я могу подтвердить, что это крупная инвестиция. Это инвестиция, связанная с долгосрочными планами, и она будет происходить постепенно», - сказал глава EAS Пеэтер Раудсепп.

В Volkswagen недавно заявили, что базирующееся в Таллинне дочернее предприятие управляет портфелем продуктов и интеллектуальной собственностью Car.Software Organization, а также обеспечивает юридическую поддержку всех процессов.

Car.Software Organization отвечает во всем концерне за разработку ориентированных на клиента функций для автомобильного программного обеспечения, цифровых экосистем и представительств.